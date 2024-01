Un nuovo sistema tariffario, agevolazioni per i minori in condizione di maggiore fragilità, la possibilità di effettuare l’iscrizione online anche per le scuole dell’infanzia: è tempo di iscrizioni all’anno scolastico 2024/2025 e le scuole bresciane arrivano all’appuntamento con tante novità.

Dagli scaglioni a un sistema progressivo: le nuove tariffe

La prima novità che i genitori troveranno a partire dall’anno scolastico in arrivo riguarda le rette: l’importo minino e quello massimo non sono stati toccati, ma si passa da un sistema organizzato in 32 fasce di reddito, corrispondenti alle diverse fasce Isee, a uno di progressione lineare, che a ogni singolo valore Isee assegna una specifica quota di contribuzione. “Il senso di questa modifica è dare maggiore equità, pesando l’effettiva capacità contributiva di ogni singola famiglia” ha sostenuto l’assessora alle politiche educative Anna Frattini durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.

Così, ad esempio, una famiglia con un Isee pari a 8mila euro pagherà per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia il 54,45% della retta massima, che ammonta a 135 euro per un totale di 68,10 euro; un Isee di 16mila euro, invece, corrisponderà a un pagamento dovuto del 67%, pari a 90,45 euro. “Abbiamo anche alzato l’Isee massimo che prendiamo in considerazione da 30mila a 32mila euro, in modo da distribuire meglio la contribuzione fra gli utenti, in funzione delle loro possibilità economiche” ha aggiunto la dirigente del settore Servizi per l’infanzia Anna Maria Finazzi durante l’incontro. La nuova tariffazione si applicherà sia all’iscrizione alle scuole dell'infanzia e ai nidi, sia ai servizi scolastici attivi anche per le scuole primarie e secondarie, gestiti dal Comune: il pre e post scuola, la mensa, i servizi di trasporto. Sul sito del Comune sarà presto disponibile la formula utilizzata e un simulatore, per consentire alle famiglie di farsi un’idea della spesa.

Le agevolazioni per i figli delle vittime di violenza

Si ampliano anche le disposizioni per i minori più fragili: “In questo modo diamo una risposta concreta al tema del peso economico che cade sulle donne vittime di violenza”, racconta Frattini. La delibera di approvazione del nuovo sistema tariffario contiene inoltre l’estensione ai minori figli di vittime di violenza domestica della gratuità dei servizi già riservata a quelli posti sotto protezione; inoltre, gli ospiti delle comunità educative cittadine ma residenti in altri comuni saranno automaticamente collocati in fascia minima. La prima misura intende arginare un deterrente - il pensiero di sostenere le spese per i figli - per le donne che cercano di uscire dal cerchio della violenza senza un'autonomia economica sufficiente. La seconda, invece, incide sui costi che toccano di solito al comune in cui i giovanissimi ospiti delle comunità educative hanno la residenza. “Sappiamo” spiega l’assessora “che le amministrazioni sono spesso in grave difficoltà nel sostenere le spese dei minori collocati in comunità. Ci piacerebbe che altri facessero lo stesso”.

Iscrizioni aperte dal 18 gennaio: ora online anche per l'infanzia

Infine, le iscrizioni: dalle otto del prossimo 18 gennaio alle 20 del 10 febbraio sarà possibile effettuare l’iscrizione - online, attraverso il sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito - alle scuole di ogni ordine e grado. Fanno eccezione solo i nidi e le sezioni Primavera, le cui iscrizioni apriranno il prossimo 1 marzo. Qui la novità tutta bresciana riguarda le modalità d’iscrizione alle scuole d’infanzia: mentre a livello nazionale e modalità sono ancora cartacee, negli istituti bresciani l’iscrizione diventa ora online. Grazie a un accordo di collaborazione stipulato con gli istituti comprensivi della città e alla convenzione in essere con le 20 scuole d’infanzia paritarie cittadine, il Comune le gestirà domande e graduatorie interamente online, attraverso il portale, accedendo alla sezione “Educazione e Formazione”.

Dal sito del Comune sarà inoltre possibile, sempre dal 18 gennaio, richiedere i servizi scolastici correlati di mensa, trasporto, pre e post scuola. La finestra in questo caso è più ampia: per consentire alle famiglie di organizzarsi al meglio, sarà possibile iscriversi fino al prossimo 29 febbraio.