Sciopero generale: a Brescia in migliaia in piazza contro il governo

La giornata di mobilitazione contro la manovra finanziaria del governo Meloni a Brescia è iniziata con il rumore della folla di lavoratori partecipanti: un minuto di urla e fischi, colpi di tamburo e strilli di tromba per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di femminicidio in Italia (oltre 100 da inizio 2023). Il corteo, partito da piazza Garibaldi, ha attraversato le strade del centro per raggiungere piazza Vittoria, fulcro della mobilitazione alla quale, stando ai primi dati forniti dagli organizzatori, hanno preso parte 10mila persone.

Sul palco anche Pierpaolo Bombardieri, segretario generale nazionale Uil. Ad inaugurare la giornata di protesta sono state le parole di Alessandro Pagano, segretario Cgil Lombardia: "Da questa piazza la migliore risposta al cialtrone che vorrebbe limitare il diritto di sciopero, non lo permetteremo. Lo diciamo anche alle imprese: stiamo arrivando, arriveranno anche gli scioperi", ha detto replicando alle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini sullo sciopero dei mezzi di trasporto proclamato dai sindacati di base.