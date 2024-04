Si prepara a tornare, anche a Brescia, lo sciopero per il clima: gli attivisti di Fridays For Future hanno annunciato due giorni di mobilitazione per i prossimi 19 e 20 aprile. “È sempre più chiaro che alla base di tutto ciò che affligge la maggioranza della popolazione e avvantaggia delle minoranze potenti ci sono le stesse radici: discriminazione e ingiustizie sociali” si legge nel comunicato diffuso dall’associazione. “Per questo motivo, Fridays for Future Italia torna in piazza il 19 e 20 Aprile contro gli interessi che ostacolano giustizia climatica e sociale, inasprendo o generando instabilità e un conflitto mondiale a pezzi”.

Lo sciopero condiviso con movimenti pro Palestina e Sisa

A conferma del carattere trasversale delle rivendicazioni, quest'anno Fridays For Future scenderà in piazza insieme ai movimenti palestinesi, per chiedere anche un cessate il fuoco immediato e permanente in Palestina. I motivi della scelta sono affidati alle parole della portavoce Giulia Bigazzi: “Gli interessi delle lobby fossili continuano a finanziare gli Stati responsabili di guerre, colonialismo e genocidi, come per esempio accade nel caso del Piano Mattei di ENI voluto dal governo Meloni. La stessa ENI a fine Ottobre 2023 ha firmato un accordo con chi colonizza la Palestina, per esplorare giacimenti di gas nelle acque di Gaza, rendendosi a pieno titolo complice del genocidio del popolo palestinese.”

Lo sciopero per il clima si unisce inoltre a quello indetto, per l'intera giornata del 19 dal sindacato Sisa per tutto il personale docente, dirigente e ATA, sia di ruolo che precario, sia in Italia che all'estero. “Questo sciopero rappresenta un'importante mobilitazione nel settore dell'istruzione, sottolineando l'urgenza di affrontare le sfide attuali legate alla giustizia climatica e sociale anche nel contesto educativo” si legge nel comunicato. “Abbiamo bisogno di riprenderci il futuro. Di agire per il benessere collettivo, fermando i progetti fossili confermati con il Piano Mattei come il raddoppio del gasdotto Tap, realizzando qui come altrove una transizione a pianificazione democratica”.

Le richieste degli attivisti e la mobilitazione a Brescia

Il fossile è l’altro grande tema che riporta in piazza gli attivisti: “Serve una spinta decisa verso l’uscita dal fossile: se vogliamo davvero rimanere i +1.5°C dobbiamo seguire le indicazioni che la scienza ci ha dato già da tempo. L’ultimo rapporto dell’IPCC è chiaro: la transizione deve essere accelerata accompagnandola con misure di riduzione delle disuguaglianze come la cancellazione del debito”. Di qui le richieste: “Abbiamo bisogno di un intervento pubblico che operi ora e massicciamente per assicurare una transizione equa partendo dai bisogni di base, che coinvolga anche il mondo del lavoro, in modo da creare nuovi posti in tutti i settori necessari e adottare politiche di inclusione economica e sociale. Nessuno/a deve essere lasciato indietro.”

A Brescia la mobilitazione per il clima aveva portato in piazza centinaia di persone con la "For Future Fest" organizzata a marzo dello scorso anno; mentre a ottobre del 2023 oltre 100 persone avevano manifestato sotto la Loggia per chiedere all'amministrazione comunale di firmare l'impegno a definire un piano per raggiungere l'obiettivo "emissioni zero" entro il 2035. Questa volta l’appuntamento bresciano si prevede per venerdì 19 aprile, anche se non sono ancora stati comunicati orario e percorso. La mobilitazione continuerà poi il 20 aprile con un grande corteo di convergenza nazionale a Milano.