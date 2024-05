Brescia: per pulire il parco Tarello scendono in campo i volontari di Scientology

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Ministri Volontari tornano a Brescia Due. Dopo i riscontri raccolti a seguito dell'intervento al parco Tarello il 12 Maggio scorso, i volontari di Scientology sono tornati nello stesso parco per continuare l'opera di ripristino di un miglior decoro dell'area. L'obiettivo dei Ministri Volontari, impegnati da tempo nella cura del verde pubblico, non è soltanto realizzare una migliore vivibilità delle nostre zone urbane ma anche stabilire un buon esempio da seguire e, così, invogliare i cittadini meno attenti ad una maggior cura per il proprio ambiente. Considerando il lavoro già svolto, il gruppo dei volontari questa volta si è dedicato principalmente alla porzione est del parco Tarello, che rimane forse un po' più in ombra rispetto alla sezione centrale (di maggiore passaggio pedonale) e che si trova proprio a ridosso di alcuni condomini.

Sono state raccolte cartacce, bottiglie di plastica e di vetro, lattine, tappi, mozziconi e pacchetti di sigarette, contenitori e vaschette alimentari, imballi in cellophane, sacchetti, ecc., e addirittura una bicicletta quasi intera anche se un po' sgangherata (probabilmente reduce da un furto). Il tutto è stato depositato nel punto di raccolta concordato con gli addetti di A2A che si sono poi occupati dello smaltimento.

I Ministri Volontari di Scientology sono ispirati dal celebre motto "Qualcosa si può fare a riguardo" e ogni settimana s’impegnano a prendersi cura di parchi e aree pubbliche.