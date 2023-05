Brescia: volontari di Scientology all'opera in stazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Una macchia gialla colora il traffico della stazione. Nel pomeriggio di sabato 29 Aprile i Ministri Volontari di Scientology sono scesi in campo presso la stazione dei treni di Brescia, punto di snodo del viavai cittadino e da sempre una zona dalle molteplici criticità. In un gruppo ben nutrito e con le loro immancabili casacche gialle, hanno colorato il pavé pedonale e le strade antistanti lo storico edificio: armati come di consueto con le loro pinze, guanti e sacchi, hanno eliminato rifiuti e oggetti abbandonati quali pezzi di plastica, cartacce, bottiglie di vetro, tappi e lattine. Numerosi gli attestati di stima da parte dei passanti, impossibile non notarli persino per chi doveva affrettare il passo dirigendosi verso un appuntamento o rientrando a casa. Anche un bambino, notando i volontari all'opera, ha voluto soffermarsi ad esprimere loro personalmente la propria ammirazione. I volontari faranno nuovamente parlare di loro in occasione della prossima uscita in città, per rinnovare un impegno ormai costante in favore di un ambiente più pulito e sicuro.