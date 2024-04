Brescia: per pulire i giardini Falcone e Borsellino scendono in campo i volontari di Scientology

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

I Ministri Volontari di Scientology sono tornati ai giardini Falcone e Borsellino, un’area di verde pubblico molto frequentata in Brescia e situata appena fuori dal centro storico a breve distanza dalla Stazione Ferroviaria, in un punto di snodo e di scorrimento veloce del traffico cittadino. Anche questa settimana la squadra dei volontari ha riscontrato un decoro generale e un livello di pulizia, se non esattamente accettabili, quanto meno non gravemente degradati come era accaduto alcuni mesi addietro; un risultato di spicco anche maggiore se si considera che ovviamente, con l’inizio della bella stagione, sempre più gente passeggia e staziona fra i vialetti e le aiuole di questo parco.

Comunque, ferma restando un’impressione generale che lascia spazio per un cauto ottimismo, c’è sempre molto lavoro da fare e la sporcizia non è mancata nemmeno questa volta. Infatti, i volontari hanno riempito alcuni sacchi con i (purtroppo) “consueti” tappi metallici, cartacce, imballi in plastica, qualche bottiglia, vetri sparsi (un pericolo costante per animali e bambini), biglietti dei parchimetri, scontrini fiscali, piccoli contenitori, ecc. Riconfermato (anzi, addirittura perfezionato) l’ottimo risultato riguardante le siringhe usate: questa volta non ne è stata trovata nemmeno una. Il “bottino” dei volontari è stato poi lasciato nel posto concordato con gli addetti incaricati dal Comune, così che possa essere smaltito adeguatamente.