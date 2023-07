Brescia: i volontari di Scientology ai giardini Falcone e Borsellino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Ministri Volontari di Scientology al lavoro come ogni weekend, Sabato 8 Luglio, in mattinata, i Ministri Volontari di Scientology sono scesi in campo fra le aiuole dei giardini Falcone e Borsellino, situati fra Via F.lli Ugoni e Via dei Mille a Brescia. Sempre ben visibili grazie alle immancabili magliette di colore giallo vivace, i volontari hanno ripulito il parco da oggetti abbandonati come cartacce, bottiglie di vetro, tappi, lattine e pezzi di plastica. Anche questa volta osservatori e passanti hanno manifestato il proprio apprezzamento ringraziando i volontari. Per non parlare di quel signore che la scorsa settimana, in occasione della pulizia del Parco dei Poeti al Villaggio Badia, aveva chiesto di poter collaborare: detto, fatto! Seppur da tutt'altra parte della città, anche lui ha aiutato a rendere più pulito l'ambiente urbano e – fatto non di poco conto – a dare il buon esempio alla gente.

L'ormai proverbiale motto "Qualcosa si può fare al riguardo" continua ad ispirare i Ministri Volontari di Scientology nel loro impegno costante per riportare i parchi sempre più al loro stato naturale. Un esempio continuo che trasmette un messaggio di cura verso l'ambiente e di diffusa responsabilità individuale. Un maggiore senso civico e uno spirito di collaborazione dei singoli cittadini verso l'amministrazione locale consentirebbe il raggiungimento di una migliore efficienza dei servizi già presenti. I Ministri Volontari di Scientology, instancabili come sempre, saranno all'opera prossimamente in un'altra area verde della città, per portare avanti il loro impegno.