Brescia: Scientology al Parco Falcone - Borsellino per raccogliere rifiuti abbandonati

Pulizia mensile al Parco Falcone Borsellino. Il Parco della città più vicino alla sede bresciana della Chiesa di Scientology, è il parco Falcone Borsellino delimitato da Via dei Mille e Via Fratelli Ugoni. Per questo motivo i Ministri Volontari di Scientology l'hanno "adottato" per eseguire mensilmente una raccolta dei soliti rifiuti abbandonati. Un gruppo di cinque persone si è quindi recato al parco percorrendolo nei due sensi, armati di guanti, sacchi e pinze.

Sono stati raccolti pezzi di carta e di plastica, bottiglie, residui di alimenti e accessori per biciclette rotti e abbandonati. Con questa iniziativa i volontari desiderano dare valore a una cultura della protezione dell'ambiente che compete ad ognuno di noi. Certo è un progetto necessariamente di lunga durata sostenuto da molte associazioni ambientaliste a cui la Chiesa di Scientology, con il suo gruppo di Ministri Volontari, offre il proprio contributo. I primi a ricevere il messaggio sono i ragazzi e i giovani che partecipano alla iniziativa con i propri genitori. Ne traggono spesso un motivo di orgoglio che ci auguriamo possano portare con se in futuro. Ma naturalmente il messaggio vuole avere una valenza più ampia, mostrando il motto dei Ministri Volontari "Qualcosa si può fare a riguardo".

Le persone presenti nel parco hanno espresso il loro apprezzamento verso la pulizia e anche verso il gesto teso a prendersi cura del proprio ambiente. La prossima settimana, tempo permettendo, il gruppo dei Ministri Volontari di Scientology si recherà in Castello sull'accesso di Via San Faustino, per una nuova raccolta. Chiunque lo desideri potrà unirsi per aiutare nella pulizia. L'appuntamento rimane fissato per sabato 10 ottobre sempre alle ore 16. Ministri Volontari della Chiesa di Scientology Il Programma dei Ministri Volontari (VM) è stato lanciato più di trent'anni fa, in risposta ad un appello fatto da L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology.

