Manca solo un ultimo step per completare la riqualificazione dello stabile che ospita la scuola primaria Santa Maria Bambina e la secondaria di primo grado Tovini, a San Polo Cimabue. Due le operazioni a cui il settore edilizia scolastica del comune ha lavorato: da un lato la realizzazione di un nuovo impianto di ventilazione per l’auditorium, dall’altro la messa in sicurezza dei paramenti murari dell’immobile. La prima è già conclusa: nel corso di quest'anno è atteso il completamento dell'intero progetto. Il costo totale delle operazioni, rende noto la Loggia, è di oltre 681mila euro, di cui 75mila già impiegati nell’impianto di ventilazione meccanica. Un investimento importante, ma necessario per dare uno spazio più efficiente e vivibile a studenti e insegnanti, ma anche al quartiere intorno a loro.

Un impianto di ventilazione meccanica per l'auditorium

L’iniziativa si colloca all’interno del fitto calendario di interventi di riqualificazione delle scuole lanciato lo scorso anno dal comune. Lo spazio polifunzionale dell’istituto comprensivo Est 1 è stato interessato dai lavori nell’estate 2023: ora è dotato di un impianto di ventilazione che assicura un ricambio d’aria pari a 25 metri cubi all’ora per persona, e di un impianto elettrico di alimentazione della pompa di calore e del gruppo di ventilazione, che consente di attivare o disattivare il sistema in base alla presenza o meno di persone in sala. Un’opera di efficientamento significativa per uno spazio che ospita in primo luogo laboratori e incontri per gli studenti, ma che si apre anche a iniziative culturali del quartiere.

Proprio qui, giovedì 18 gennaio, è stato presentato lo stato dell’arte dell’intero progetto, alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Valter Muchetti, del responsabile del settore dell’edilizia scolastica Carlo Lazzaroni, del dirigente scolastico Gaetano Greco e del presidente del consiglio di quartiere San Polo Cimabue Fabio Basile. Tanta la soddisfazione espressa dal dirigente Greco: “Interventi come questo rendono i nostri spazi migliori; grazie alla vicinanza del Comune e del consiglio di quartiere riusciamo a fare scuola bene, coinvolgendo i nostri ragazzi”.

Il progetto per il 2024: una nuova veste per gli esterni

Ancora in corso, invece, la messa in sicurezza degli esterni. “La riqualificazione riguarda solo il rivestimento esterno, che presenta segni di usura: la struttura della scuola è solida e non ha problemi” assicura Muchetti. Si tratta, infatti, di sostituire le attuali facciate con contro-pareti coibentate e dotate di una struttura in acciaio: una modifica non solo all’estetica della scuola, ma in grado anche di renderla più performante dal punto di vista del risparmio energetico. Il primo lotto, comprendente i muri esposti a ovest e sud, è stato realizzato già nel 2022. Durante quest’anno l’opera verrà completata con la riqualificazione dei muri esposti a nord ed est: il progetto definitivo ed esecutivo è ora in fase di affidamento.