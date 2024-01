"Riequilibrio dei prezzi e meno burocrazia": la protesta degli agricoltori non si ferma

Prima è arrivato il suono dei clacson. Poi un serpentone verde e blu: i trattori in protesta contro le politiche dell’Unione Europea hanno iniziato a radunarsi a partire dalle 9,30 di ieri mattina nel piazzale del mercato ortofrutticolo di Brescia di via Orzinuovi (guarda il video), punto di concentramento bresciano per la manifestazione promossa dal coordinamento nazionale Riscatto Agricolo.



Le località interessate dai presidi sono 14 in tutto, in diverse parti dello Stivale: in Lombardia, oltre a Brescia, sono partite mobilitazioni a Bergamo, Mantova, Melegnano, Voghera, Alto Lago di Como e Valtellina. Circa 150 i bresciani che hanno aderito alla manifestazione. Oggi è in programma la seconda giornata di protesta, con il corteo sotto la sede di Coldiretti: circa 50 i trattori che si sono radunati per continuare a dar voce e visbilità alle proprie istanze.

“Ricordati che tutto parte dalla terra”. E poi: “No farmers, no future”. Gli striscioni sintetizzano la richiesta di essere visti e valorizzati. “Vogliamo essere ascoltati, perché siamo noi a prenderci cura del territorio: invece siamo gli eroi quando ci sono problemi, e quelli che inquinano per tutto il resto del tempo” racconta Davide Pedrotti, tra gli organizzatori del presidio bresciano.



Ieri i trattori si sono fermati nel piazzale dell’ortomercato fino alle 14. È seguito un rumoroso (e ingombrante) corteo, lungo via Dalmazia e via Orzinuovi: agricoltori e allevatori hanno sfilato fino al Pirellino, l’Ufficio territoriale di Regione Lombardia, per poi concludere il loro viaggio in serata, a San Polo.

Le rivendicazioni degli agricoltori

“Ci siamo mobilitati principalmente perché i prezzi dei nostri prodotti non sono adeguati” afferma Pedrotti. “Io consegno il latte a 40 centesimi al litro, il cliente finale lo acquista a un prezzo quattro volte maggiore”. Riequilibrare il valore dei prodotti è la prima richiesta dei lavoratori del settore agricolo. Ma le rivendicazioni sono molteplici. Gli agricoltori chiedono la revisione completa della PAC - “sempre più spesso rinunciamo ai soldi dell’Europa: la burocrazia che comportano non ci mette in condizioni di lavorare” raccontano più voci nel piazzale - e l'istituzione di un tavolo tecnico di agricoltori “veri” - capace di coinvolgere il settore nella modifica delle normative. E poi un regime fiscale più favorevole, con detassazione di Irpef e Imu, una riduzione delle tasse e dell'Iva sui prodotti agricoli e i beni primari trasformati, la rimozione dell’obbligo di non coltivare il 4% dei terreni. A tutela della produzione agricola nazionale e della sua qualità, inoltre, ii manifestanti chiedono di vietare l’importazione da paesi che non hanno in vigore gli stessi regolamenti produttivi e sanitari italiani, e poi regolamenti stringenti circa l’ingresso di cibi sintetici sul mercato.

Non ultima, la richiesta di riqualificare la figura dell’agricoltore come tutore dell’ambiente e perno del sistema che sorregge l’alimentazione del Paese. “L'agricoltura non produce solo cibo” dice Matteo, titolare di un’azienda agricola a Cellatica “gestisce un terreno, un ambiente, un territorio, e per questo è un settore primario e strategico. Oggi la burocrazia rende davvero difficile gestire il nostro lavoro. Manifestare è lanciare un segnale d'allarme prima che la situazione diventi insostenibile”.

In piazza i cittadini, ma non le associazioni di categoria

A supportare la causa c'era anche qualche comune cittadino. Come Giada Bianchini, di casa in Valle Camonica: ieri era arrivata all’ortomercato per sostenere le rivendicazioni contro la PAC: “questi piani mettono le mani sul nostro benessere e sulla nostra cultura. Perdendo il piccolo agricoltore e il piccolo contadino non perderemo solo la qualità del cibo che portiamo in tavola, ma anche i valori e le tradizioni del nostro territorio”.

Assenti, invece, le associazioni di categoria: sui trattori, sugli striscioni, in mano ai manifestanti ci sono solo bandiere italiane. “Dalle associazioni ci siamo sentiti abbandonati” spiega Pedrotti “questa manifestazione parte dal basso, dai lavoratori”. Un altro manifestante, Mauro Sossi, agricoltore nella bassa bresciana, rilancia: “finora abbiamo delegato, ma non hanno fatto niente. Ora devono decidere: con noi o contro di noi, siamo qui ad aspettare una risposta”.