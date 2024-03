Sì al "porta a porta" sul verde e all'adeguamento Tari: protesta il centrodestra

“Voti a sinistra? Resti al verde”, e poi “Castelletti: Tari +7% in due anni e tassa sul verde”. Esplode in tanti cartelli - eloquentemente verdi - la protesta del centrodestra al termine del voto che certifica l’approvazione delle tariffe 2024 per la Tari. Approvazione che segue quella della modifica al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti e quella del relativo piano economico finanziario.

In tutti i casi, tutti i gruppi di minoranza hanno espresso voto contrario: l’aumento delle tariffe e l’introduzione della tariffazione puntuale sul verde non vanno giù. L’introduzione degli assessori Garza e Bianchi, che hanno tenuto a precisare come la gestione dei rifiuti si inquadri nel metodo di tariffazione di Arera - cui spetta poi l’approvazione definitiva del piano economico finanziario - non è valsa a placare gli animi. Né lo ha fatto l’emendamento proposto direttamente dalla sindaca Castelletti, sulla modulazione della raccolta porta a porta del verde, dal cui voto l’intero centrodestra si è astenuto.

Il dibattito in aula

Il voto - e la manifestazione di dissenso - sono arrivati dopo un intenso dibattito, nel corso del quale il centrodestra si è espresso, in particolare, contro l'attivazione del servizio di raccolta porta a porta degli sfalci: l’innovazione, sostengono i consiglieri di minoranza, introduce una tassa ingiusta, perché colpisce chi non può né portare i rifiuti all’isola ecologica, né pagarsi un giardiniere che lo faccia. Secondo Fabio Rolfi (Civica Rolfi Sindaco) la proposta tariffaria è “una contraddizione in termini: la tariffazione puntuale dovrebbe rispondere al principio “più differenzio, meno pago”, mentre qui si fa il contrario”. E ancora: “I greenbox permettono a ciascuno di conferire il proprio rifiuto e non vanno tolti, ma aumentati. Si poteva fare uno sforzo per chiedere ad Aprica un maggior controllo sul conferimento. Il porta a porta, invece, determinerà un aumento di circolazione mezzi pesanti e inquinanti in città. E’ una scelta sbagliata che non fa che scaricare sui cittadini i problemi: chi pianta un seme in più pagherà”. Gli fa eco Fontana (FI): “Questi primi passi rendono chiaro il concetto di greenwashing. La comunicazione della raccolta del verde è sempre stata comunicata come gratuita, finché poi non si è appreso, a febbraio 2024, che diverrà a pagamento. Inoltre non vi è stata una interlocuzione con i consigli di quartiere. State aumentando le diseguaglianze, aumentando le tasse a carico del ceto medio”.

Tra i banchi della maggioranza risponde Valentina Gastaldi (Brescia Attiva): “i greenbox non funzionano perché la gente ci conferisce qualsiasi cosa determinando sovra costi per Aprica. Sono piccole discariche dentro la città, la cui sola esistenza diviene pretesto per lasciarvi dentro sacchetti indifferenziata. Ora, il fuori cassonetto costa 98 euro a utenza. Capisco che possano spaventare i costi del bidone, ma erano già presenti, erano solo occulti e con queste modifiche potranno essere ridotti”. Fabio Capra (PD), invece, tira le fila del contesto: "Nel 2007 producevamo 803 kg a persona di rifiuti l’anno. Al 2012 sono calati a 671 e nel 2022 a 344 kg di rifiuti. In 12 anni di amministrazione siamo riusciti a ridurre del 50% la produzione dei rifiuti: è un dato molto significativo. Confermo le mie perplessità sui costi, ma la direzione è giusta". E sul tema delle persone in difficoltà solleva la questione degli anziani fragili: "abbiamo un'anagrafe delle fragilità: chiedo quindi che Aprica si sforzi di portare gratuitamente i bidoni a queste persone".