Alloggi Aler all'asta, la protesta: "Le case popolari vanno sistemate e assegnate"

La direzione è sbagliata, afferma il portavoce dell’associazione Diritti per Tutti Umberto Gobbi. Il tema è quello, annoso, delle politiche abitative e della disponibilità di alloggi popolari sul suolo bresciano. E il riferimento è, in particolare, alla decisione di Aler di mettere all’asta una dozzina di appartamenti, contro la quale, nel pomeriggio di giovedì, l’associazione ha inscenato una protesta.

“Le case popolari vanno riadattate e assegnate”, recitano i cartelli fra le mani dei manifestanti: il presidio è organizzato proprio sotto una delle abitazioni in vendita, in via Cremona. “In una situazione di cronica insufficienza delle case popolari come quella che affligge Brescia, bisogna andare nella direzione opposta, potenziando l’offerta pubblica a partire dal recupero degli alloggi sfitti di Comune e Aler” spiega Gobbi. “Ci chiediamo perché gli appartamenti vengano svenduti - vista anche la base d’asta bassissima - invece di essere risistemati”.



Non è il solo interrogativo che l’attivista solleva nei confronti della gestione delle politiche per la casa: un secondo riguarda il numero di alloggi sfitti di proprietà di Aler e del comune, e quanti di questi necessitano di interventi di recupero. “A partire dalle dichiarazioni rilasciate dal comune, abbiamo calcolato che dovrebbero essere 449 gli alloggi sfitti: un numero elevato nel contesto del patrimonio immobiliare comunale. Di Aler, invece, non abbiamo dati: sappiamo che gli alloggi in città sono in tutto 2600, ma quanti sono sfitti, e perché?”

Nel presentare il bando 2024 per l’assegnazione delle case popolari, la Loggia aveva fatto sapere, a febbraio di quest’anno, che avrebbe messo a disposizione - tra alloggi riassegnati e riattati - in tutto 483 unità. Il bando, però, ne mette a disposizione solo 115. “Sapevamo che si trattava di annunci. E infatti noi avevamo chiesto un punto fermo: che fossero messi a disposizione, quest’anno, almeno 200 alloggi. L’anno scorso erano 94, profondamente insufficienti rispetto al bisogno. A fronte delle dichiarazioni del comune, la nostra richiesta sembrava quasi conservativa, e invece le disponibilità del bando sono ben lontane dalle promesse”.

Un altro aspetto problematico, denuncia ancora Gobbi, riguarda i progetti di residenzialità a canone calmierato: vale a dire, basso, non però proporzionato al reddito della famiglia che vi entra. L’agenzia per la casa del comune ha annunciato che utilizzerà 40 alloggi per progettualità di questo tipo. Ventuno sono di proprietà Aler e l’intento dichiarato è arrivare a 100. “Oggi molte famiglie si trovano senza alloggio pur potendo sostenere un affitto, quindi ben venga rispondere a questa esigenza: sappiamo che vi entreranno anche alcune delle famiglie con cui abbiamo attuato l’occupazione alle Case del Sole. Ma gli alloggi vanno cercati altrove: così si sottrae patrimonio pubblico per darlo al terzo settore, e si tolgono posti destinati al canone sociale”.