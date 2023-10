Brescia: per il benessere degli over 65 nasce il progetto "Swing"

Brescia. Presentato il progetto SWING (Sharing Welfare Is the New Goal) da La Rondine Società Cooperativa Sociale ONLUS in partnership con Nuovo Impegno Società Cooperativa Sociale ONLUS, Azienda Speciale Consortile Brescia Est, C.F.P. Rodolfo Vantini e avviato grazie al sostegno di Fondazione Cariplo nell’ambito del programma Welfare in Ageing.

SWING è un progetto rivolto alle persone over 65 e ai loro famigliari (caregiver). Attraverso azioni concrete sul territorio, il progetto si pone l’obiettivo di migliorare il benessere e le condizioni di vita delle persone anziane, fornendo occasioni di incontro, confronto e formazione.



Il contesto

All’interno del distretto di Brescia Est (che coinvolge i comuni di Botticino, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato, Mazzano, Castenedolo, Borgosatollo, Montirone, San Zeno Naviglio, Flero, Poncarale, Capriano del Colle, Azzano Mella) i promotori del progetto hanno instaurato e continuano a instaurare una significativa rete di relazioni, istituzionali e informali, con le realtà che sul territorio propongono servizi o attività a beneficio delle persone Over 65. Tra queste realtà si confermano associazioni, parrocchie, sindacati e patronati, farmacie, RSA, ecc.

L'obiettivo generale

Potenziare i servizi domiciliari attraverso una rilevazione anticipata dei bisogni e rafforzare i legami comunitari sono gli obiettivi principali di SWING che saranno perseguiti grazie al coinvolgimento e alla collaborazione tra le figure impegnate nel progetto (operatrici di rete, assistenti di comunità, educatrici, psicologhe, ecc.), i servizi sociali comunali, le amministrazioni comunali e le realtà associative presenti sul territorio.

L’obiettivo a lungo termine di SWING è di individuare nuove modalità attraverso cui la comunità può prendersi cura delle persone anziane, riconoscendole innanzitutto come risorsa.