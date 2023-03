Così a Palazzo Bargnani nascerà il polo della musica bresciana

Palazzo Loggia, la Provincia di Brescia e il conservatorio statale “Luca Marenzio” intendono sottoscrivere un protocollo d’intesa per la realizzazione di un polo musicale a Palazzo Bargnani (in Corso Matteotti 8), che consentirà di ampliare gli spazi per la formazione, realizzare una sala pubblica per le prove d’orchestra e valorizzare il patrimonio delle collezioni di strumenti storici.

La Provincia aveva intrapreso il restauro dell'ala nord di Palazzo Bargnani, una delle dimore storiche seicentesche più rilevanti della città, sottoscrivendo con il conservatorio – nel dicembre 2021 – una convenzione per la concessione in uso a quest’ultimo dei locali dell’ala sud per la durata di 30 anni, con la previsione della realizzazione di un centro di eccellenza per l’istruzione, la promozione e la diffusione della musica.

Secondo quanto previsto dal nuovo protocollo di prossima sottoscrizione, il Comune metterà a disposizione le proprie competenze nell’ambito della valorizzazione del patrimonio strumentale, degli archivi storici e dei fondi specialistici, nonché della gestione delle raccolte di libri e periodici. Il conservatorio, naturalmente, grazie alla propria competenza nella formazione, si occuperà della diffusione della cultura e della pratica attraverso concerti e altre rappresentazioni.

La Provincia concederà l’utilizzo da parte del Comune degli spazi al piano terreno dell’ala sud di Palazzo Bargnani, a sinistra dell’ingresso, per la collocazione dell’archivio dei fondi storici e dell’emeroteca musicale bresciana.

Scrive la giunta Del Bono in una nota: "La sottoscrizione di tale accordo e l’avvio di quanto in esso previsto proprio nel 2023, anno che vede Brescia capitale italiana della cultura, è un significativo esempio di come la rete fra enti e istituzioni possa contribuire alla creazione di importanti opportunità di sviluppo culturale per la città e non solo. Un esempio, davvero, di Città Illuminata".