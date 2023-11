"Scioperare è un diritto: difendiamolo insieme"

Migliaia di lavoratori e lavoratrici hanno gremito piazza Vittoria nella mattinata di oggi, venerdì 24 novembre, in occasione della mobilitazione contro la manovra finanziaria del governo Meloni.

Sul palco si sono sono susseguiti gli interventi dei sindacalisti. Poco prima di mezzogiorno ha preso la parola Pierpaolo Bombardieri, segretario nazionale della Uil. "È una piazza di democrazia", così ha esordito. Poi la risposta al vicepremier Salvini: "In quale paese si convocano i sindacati durante le 8 ore di sciopero e durante le manifestazioni? Ricordiamo che la tutela del diritto di sciopero è prevista dalla Costituzione, difendiamola insieme. Ci hanno accusato di scioperare per fare il weekend lungo. È singolare, perché dimenticano che chi sta in piazza oggi ha rinunciato alla giornata di paga. Ci accusano proprio loro che fanno i weekend lunghi sul lago di Como per fare i convegni pagati con i nostri soldi".