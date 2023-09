Rischio peste suina, primi abbattimenti anche sul lago di Garda. Una dozzina i suini abbattuti a trasportati al macello, intercettati in località Costa a Gargnano: a seguito di accertamenti da parte di Ats e Carabinieri Forestali, con il supporto della Polizia Locale, non è stato possibile identificare gli animali né tanto meno confermare la legittima proprietà degli stessi, che sono stati dunque considerati come “capi vaganti” sul territorio comunale.

“La presenza non controllata di questi animali allo stato brado, detenuti illegalmente – si legge in una nota del Comune riportata da Bresciaoggi – poteva procurare danni al bestione di allevamento e alle colture agricole, oltre che pericolo alla circolazione stradale. In condizioni igieniche inadeguate esiste inoltre un rischio sanitario, visto che la specie è soggetta a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie, di contatto e contagio con altri animali selvatici”.

La peste suina africana

La peste suina africana (PSA) è una malattia virale dei suidi, suini e cinghiali, causata da un virus della famiglia Asfaviridae, ad esito solitamente infausto e per la quale non esistono vaccini. I segni tipici della peste suina africana sono simili a quelli della peste classica e includono febbre, perdita di appetito, debolezza, aborti spontanei, emorragie interne. I ceppi più virulenti del virus sono generalmente letali: il decesso avviene entro 10 giorni dall'insorgenza dei primi sintomi. È bene ricordare che gli esseri umani non sono sensibili alla malattia, che comunque è causa di gravi conseguenze socio-economiche nei Paesi in cui è diffusa.Â

Il focolaio più recente, in Lombardia, ha portato all'abbattimento di migliaia di capi in provincia di Pavia. Lo stato di allerta prosegue oramai da mesi: in tal senso la Regione ha implementato un'attività straordinaria di sorveglianza stabilendo che, su tutto il territorio lombardo, le movimentazioni di suini siano subordinate all'esito favorevole di una serie di controlli straordinari (visita clinica, andamento mortalità , prelievo milza, prelievo sangue).