Enorme gregge fuori dalla metro: "Ho visto una scena simile in Marocco"

Un gregge di pecore come un fiume bianco invade il parcheggio della metropolitana. È successo davvero, nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio al capolinea di Sant’Eufemia a Brescia. E il loro fulmineo passaggio ha destato parecchio stupore, facendo alzare lo sguardo dei tanti studenti e pendolari presenti dagli schermi dei rispettivi smartphone.

Centinaia di pecore -provenienti dai campi al confine tra Brescia Rezzato e Castenedolo - hanno attraversato il piazzale della stazione della metro, facendosi largo tra le auto e le persone per poi raggiungere (e attraversare) via Serenissima. A guidarle il pastore, a tallonare e riportare nei ranghi quelle più indisciplinate un abile e addestrato cane.

Un passaggio che ha destato stupore e meraviglia ed è immancabilmente stato ripreso: il video è poi rimbalzato di profilo in profilo sui social. Immagini inusuali, certo, soprattutto per i tanti giovanissimi studenti che hanno assistito al passaggio del gregge. "Ho visto una scena simile solo in Marocco", è uno dei tanti commenti che si sentono nel video (l'audio è stato volutamente silenziato, a causa delle parolacce presenti).