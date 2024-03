Brescia: Siringhe e vetri rotti al parco Venturini, intervengono i volontari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Volontari di Scientology ancora all’opera per una città più pulita. I Ministri Volontari di Scientology sono tornati al lavoro al parcheggio pubblico di Viale Italia e nell’attiguo parco Mario Venturini, situati appena fuori dal centro poco distante dal centro commerciale Frecciarossa ormai dismesso e in decadenza. Già al momento dell’ingresso nel parcheggio, i volontari hanno purtroppo riscontrato che dall’ultimo intervento in loco (alla fine di Gennaio scorso) il degrado della zona non si è arrestato ed è evidente che chi frequenta l’area non si cura della sporcizia che lascia per terra: più correttamente, i pochi che non tengono in considerazione il suolo pubblico e la natura conferiscono all’intero quartiere un immagine di fatiscenza e di sfacelo. Per nulla demoralizzati dall’inciviltà di taluni, i Ministri Volontari, con le loro giacche e i cappellini giallo vivace, si sono dati da fare e hanno ripulito al meglio possibile l’intera zona. Un’ora e mezza di lavoro intenso, ma come sempre divertente grazie alla buona compagnia e allo spirito di corpo.

C’è stato anche il tempo per una brevissima pausa, perché un signore diversamente abile, che aveva appena parcheggiato, dopo aver lodato e ringraziato i volontari, ha richiesto insistentemente una foto con tutti loro. In men che non si dica, numerosi sacchi (poi depositati nel punto concordato con gli incaricati di Aprica) sono stati riempiti: bottiglie di plastica e di vetro (e relativi frammenti, piuttosto pericolosi), lattine, mozziconi, contenitori di cibo, cartacce e imballi di pacchetti di sigarette, pezzi di plastica, ecc. Nemmeno questa volta ai volontari sono sfuggite alcune siringhe abbandonate: non moltissime, per la verità, ma a sufficienza per registrare ancora una volta la presenza di tossicodipendenti nella zona.

I Ministri Volontari di Scientology, ispirati dal motto "Qualcosa si può fare a riguardo", mantengono così il loro costante impegno per rendere i parchi e le aree verdi della città sempre più vivibili e sicuri. Il programma dei Ministri Volontari venne ideato a metà degli anni Settanta dal filosofo e umanitario americano L. Ron Hubbard e da allora viene patrocinato dalla Chiesa di Scientology Internazionale (fondata nel 1954 da lui stesso) come servizio di utilità sociale senza scopo di proselitismo. Oggi i Ministri Volontari di Scientology, in tutto il mondo, costituiscono una delle più ampie e visibili forze di soccorso indipendenti a livello internazionale, con numerosi riconoscimenti e onorificenze.