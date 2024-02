Brescia: I volontari di Scientology affrontano il degrado del parco Venturini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Un altro pomeriggio di superlavoro per i volontari di scientology. Una squadra di nove Ministri Volontari di Scientology, sempre ben riconoscibili grazie alle loro giacchette e cappellini di colore giallo vispo, è intervenuta presso il parco Mario Venturini e l’attiguo Parcheggio di Viale Italia, situati appena fuori dal centro. Lo scenario di degrado, purtroppo noto anche alle persone del quartiere, si evidenzia nell'incuria generale e nella sporcizia sparpagliata ovunque fra il parcheggio e la piccola area verde circostante.

I volontari si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito tutto quanto hanno potuto, riempiendo sacchi su sacchi che sono stati poi depositati nel punto concordato con gli incaricati del Comune: vetri rotti (un rischio per le persone e per gli animali), bottiglie di alcolici, resti di cibo e contenitori, residui di petardi (evidentemente del capodanno), possibili rimasugli di refurtive, cartacce e imballi di pacchetti di sigarette, mozziconi, pezzi di plastica, lattine di bevande, ecc., addirittura due enormi pannoloni per anziani (usati, naturalmente): praticamente una specie di discarica abusiva a cielo aperto. In un angolo del parcheggio c'erano persino dei pannelli di compensato, presumibilmente residuo di qualche pensile da cucina. Non sono mancate le pericolose siringhe abbandonate (alcune delle quali ancora con l'ago), e questa volta se n'è fatta davvero incetta: diciannove in tutto (un record assoluto), che sono state assicurate nell'apposito contenitore in dotazione.

Per lo meno adesso i bambini che frequentano il parco hanno meno da temere. Sono stati trovati, infine, due documenti personali (una carta di identità e una tessera sanitaria) forse smarriti o forse (ahimè) gettati da qualche portafogli rubato, che immediatamente dopo l'intervento sono stati consegnati al comando di Polizia Locale (peraltro poco distante) con l'augurio che possano essere riconsegnati al legittimo proprietario in tempo utile.