Brescia: i volontari di Scientology tornano al Parco Ducos

Sabato 11 Marzo, i ministri Volontari di Scientology sono intervenuti nuovamente presso il parco Olga Ducos di Brescia (situato nella zona orientale tra viale Piave e la ferrovia), ormai da oltre quarant'anni, per numerosi bresciani, un luogo ideale di relax fra laghetti, sentieri e ponticelli racchiusi in una salubre cornice di verde.

Per un'ora abbondante i frequentatori del parco, stesi al sole o impegnati nei propri giochi o in una passeggiata, hanno letteralmente “visto giallo”: i Volontari di Scientology, con le consuete casacche dalla tinta vivace che li contraddistinguono e – come sempre – “armati” di sacchi, guanti e pinze, hanno ripulito il parco da oggetti abbandonati come pezzi di plastica, cartacce, decine di bottiglie, tappi, lattine e quant'altro da siepi, panchine, aiuole e vialetti. Qualche ora prima di mettersi al lavoro, la coordinatrice del gruppo aveva ricevuto la gradita telefonata dell'incaricato comunale per lo smaltimento dei rifiuti, con il quale sono stati presi gli accordi necessari a fare in modo che i sacchi della spazzatura, una volta raccolti e raggruppati, venissero poi depositati dove potessero essere velocemente ed efficacemente individuati e portati via. D'altronde, fra quel pattume non è raro trovare oggetti pericolosi quali siringhe o frammenti di vetro con i quali ci si potrebbe ferire o (peggio ancora) infettare. L'ormai proverbiale motto "Qualcosa si può fare al riguardo" continua ad ispirare i Ministri Volontari di Scientology nel loro impegno costante per riportare i parchi sempre più al loro stato naturale.

Un esempio continuo che trasmette un messaggio di cura verso l'ambiente e di diffusa responsabilità individuale. Un maggiore senso civico e uno spirito di collaborazione dei singoli cittadini, verso le diverse amministrazioni locali, consentirebbe il raggiungimento di una migliore efficienza dei servizi già presenti. I Ministri Volontari di Scientology, instancabili come sempre, non mancheranno di rinnovare il loro impegno prossimamente in un'altra area verde della città.