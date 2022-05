Brescia: la Loggia si tinge di blu per i malati di neurofibromatosi

Il Comune di Brescia aderisce all’iniziativa “Shine a light on Nf - Accendi una luce sulle neurofibromatosi”, lanciata a livello globale dalla fondazione statunitense “Children’s Tumor Foundation” e, in Italia, dalle associazioni Anf Odv, Ananas Aps e Linfa Odv in occasione della Giornata Internazionale di sensibilizzazione sulle neurofibromatosi. La sera tra il 18 e il 19 maggio palazzo Loggia sarà illuminato di blu.

In tutto il mondo il mese di maggio è dedicato a iniziative di informazione e sensibilizzazione su questa sindrome genetica cronica progressivamente invalidante che, fin da bambini, predispone allo sviluppo di tumori e disturbi a livello scheletrico, cognitivo e delle funzioni uditive e visive.

Lo scorso anno sono stati illuminati centinaia di monumenti in Italia e nel mondo. Scopo dell’iniziativa è aumentare la consapevolezza riguardo alle neurofibromatosi e aprire strade nuove verso sensibili miglioramenti della qualità di vita delle persone affette da queste patologie che colpiscono più di 20mila persone in Italia e circa 2,5 milioni di persone in tutto

il mondo.