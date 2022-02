La neve è arrivata nel Bresciano: fiocchi anche a bassa quota

Non c'è il classico serpentone di bancarelle a colorare le strade del centro storico di Brescia, ma a rendere speciale la giornata di San Faustino è la magia della neve che è caduta copiosa in Maddalena, e non solo. Rispettando, alla lettera, il detto "san Faüstì l’è l’öltem mercant dè nef” (San Faustino è l'ultimo mercante di neve) nella notte tra lunedì e martedì molte zone del Bresciano sono state ricoperte da un soffice manto bianco.

Nevicate abbondanti non solo in Valcamonica, Valle Sabbia e Valle Trompia: nelle ore più fredde anche il Sebino e alcuni paesi della Bassa sono stati ricoperti da un leggerissimo manto bianco. Nella notte anche in città, nel quartiere di Mompiano, è sceso qualche fiocco di neve, come documentato nel video - pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione Meteopassione.com - che vi mostriamo.

Non continuerà a nevicare a lungo, però: ampie schiarite sono attese già dal pomeriggio di martedì. "La parte più attiva del fronte ha ormai mollato la presa su quasi tutto il Nordovest", spiega Lorenzo Badellino di 3Bmeteo.