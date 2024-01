Migliora la qualità dell'aria a Brescia, Castelletti: "Dato storico, ora il piano per il clima"

Segnali di miglioramento per l’aria di Brescia: per la prima volta dall’avvio del monitoraggio Arpa, nel 2023 i livelli di Pm10 e Pm2,5 nell’aria sono rimasti quasi del tutto entro i limiti di legge. È quanto emerge dal primo bilancio delle rilevazioni, approfondite ieri pomeriggio in Loggia dalla sindaca Castelletti e dall’assessora alla transizione ecologica, all’ambiente e al verde Camilla Bianchi.

I dati rilevati dalle centraline

In tutte le postazioni cittadine - quelle di Broletto, San Polo, Tartaglia e Villaggio Sereno - la concentrazione media annuale di Pm2,5 è rimasta sotto il limite soglia di 25 microgrammi per metro cubo. Con riguardo al Pm10, invece, i limiti di legge sono due: uno giornaliero, posto a 50 microgrammi per metro cubo da non superarsi per più di 35 giorni all’anno; e uno annuale, per tenere in considerazione gli effetti di esposizione prolungata, fissato a 40 microgrammi per metro cubo. Delle centraline preposte alle rilevazioni, in questo caso Broletto, Tartaglia e Villaggio Sereno, solo l’ultima ha registrato 40 giorni di supero anziché 35.



“Un dato storico, che si inserisce nel trend positivo degli ultimi anni e che ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta per ridurre l’inquinamento dell’aria” ha commentato Castelletti. Stando ai rilievi Arpa, infatti, la tendenza è quella di una lenta ma costante riduzione di tutti i valori, più timida rispetto ai Pm2,5 e più evidente per quanto riguarda i Pm10: solo nel 2009, ad esempio, le centraline impiegate per la rilevazione di questi ultimi avevano rilevato in media 100 giorni di supero dei limiti, vale a dire oltre il doppio di quelli registrati lo scorso anno. Con riguardo alle fonti, la principale sorgente d'inquinamento resta il trasporto su strada, seguito dal riscaldamento e dai processi produttivi.

Qualità dell'aria e salute, la strada è ancora lunga

Si tratta di un risultato che va però contestualizzato: in primo luogo perché, come puntualizza Bianchi “il dato rientra senz’altro anche in una cornice meteorologica e in un anno particolare, in cui tutta la Lombardia ha visto un miglioramento”. Il tempo, insomma, ha contribuito. Non solo: i limiti di legge imposti dalla normativa europea sono molto più elevati rispetto alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le nuove “Air quality rules” dell’Oms, aggiornate nel 2021, fissano le soglie di guardia della concentrazione di polveri sottili a 15 microgrammi per metro cubo quale media giornaliera, e 5 quale media annuale. Per i Pm10 i limiti sarebbero rispettivamente 15 e 45 microgrammi per metro cubo, e non più di quattro i giorni di supero raccomandati. Le performance dell’aria bresciana sono ancora lontane da queste soglie, lasciando i cittadini ancora molto esposti a conseguenze sulla loro salute.

Quale possa essere l’impatto sulla salute pubblica dell’inquinamento dell’aria è stato illustrato nel 2021 da uno studio guidato dal Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), il primo lavoro a stimare il carico di mortalità dovuto all'inquinamento atmosferico a livello urbano in Europa. Pubblicata sul Lancet, la ricerca comprende una classifica delle città europee per inquinamento da polveri sottili e biossido di azoto e dimostra che se tutte le città analizzate riuscissero a rispettare i valori raccomandati dall’Oms si potrebbero evitare ogni anno rispettivamente 51.000 e 900 morti premature. Proprio Brescia, nello studio, si attesta come prima città europea per morti correlabili al Pm2,5.

I prossimi passi della Loggia: verso il "Piano aria e clima"

Il Comune, dal canto suo, promette un impegno costante sul tema, a cominciare con i lavori per l’approvazione del “Piano di risanamento dell’Aria, di riduzione delle emissioni climalteranti e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici”, strumento volto a ridurre il più possibile i livelli di inquinamento atmosferico e ottimizzare l’adattamento del territorio ai cambiamenti climatici. Un lavoro che occuperà almeno un anno di tempo. “Stiamo già lavorando attraverso degli osservatori, che ci permettono di coinvolgere e dialogare con tutti gli attori in gioco”, afferma Bianchi. “Abbiamo interloquito con città che hanno già avviato questo percorso, come Bergamo e Milano. Lunedì ci sarà una prima cabina di regia”. Tra le altre iniziative sul piatto ci sono anche la convocazione di una giunta dei sindaci, per condividere con le altre amministrazioni locali le prospettive del piano; e lo studio, anche attraverso il supporto modellistico dell’Università degli Studi di Brescia, di modi e forme per incidere sulla qualità dell’aria coinvolgendo i cittadini.