Ztl, l'incubo di una famiglia: più di 100 multe, salasso da 13.300 euro

Ad oggi le violazioni accertate sono già 104, ma in tutto potrebbero essere addirittura 140: un salasso che in termini economici può variare da un minimo di 9.800 euro (se pagati entro 5 giorni dalla notifica) a un massimo di 13.300 euro. Zona a traffico limitato da incubo per una giovane coppia di origini cinesi residente in città a Brescia: a causa di una lunga serie di transiti vietati – dalla Ztl di Via San Martino della Battaglia e non da quella, di cui avevano autorizzazione, di Via Cattaneo e Via Gabriele Rosa – la famiglia ha accumulato un faldone record di multe. Tutte da pagare.

Transito vietato in Ztl

Ne dà notizia il Giornale di Brescia. Le prime multe sono arrivate a casa il 4 novembre scorso, e si riferiscono al mese di settembre. Ma le violazioni sarebbero proseguite fino all'inizio di questo mese, anche più volte al giorno: questo per portare e andare a prendere il figlio alle scuole elementari Tito Speri di Via Trieste. Un transito tra stradine e Ztl per cui erano stati autorizzati: “Tutta colpa del navigatore”, sospirano i giovani genitori che si vedono costretti a pagare il dovuto.

In alternativa avrebbero dovuto presentare un ricorso per ciascuna multa: troppo costoso. “Ci siamo fatti prestare i soldi”, raccontano con un po' di amarezza: “Le prime contravvenzioni fossero arrivate subito (a settembre, ndr), sicuramente non avremmo più sbagliato strada”.