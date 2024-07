Parte il Giro d'Italia Women: cambia l'apertura dei parcheggi il 7 luglio

Modifiche in vista per l’apertura dei parcheggi in struttura cittadini nella giornata del 7 luglio: nella prima domenica del mese partirà infatti da Brescia il Giro d’Italia Women, organizzato per la prima volta da RCS Sport in partnership con la FCI - Federazione Ciclistica Italiana. Il passaggio della competizione ha reso necessaria la modifica degli orari dei parcheggi gestiti da Brescia Mobilità.

In dettaglio, il parcheggio Vittoria sarà chiuso in entrata dalle 6.30 alle 15. Sarà consentita l’uscita dei veicoli fino alle 9.30 (con svolta obbligata a destra verso via Verdi), dalle 9.30 alle 15 il parcheggio sarà chiuso anche per le auto in uscita; il parcheggio Fossa Bagni sarà chiuso in entrata e in uscita dalle 7 alle 15; il parcheggio Goito, infine, sarà chiuso in entrata e in uscita dalle 7 alle 15.



Le limitazioni saranno valide per la sola giornata di domenica 7 luglio: sabato 6 tutti i parcheggi in struttura saranno regolarmente aperti e funzionanti per consentire il regolare afflusso di visitatori, turisti e clienti nel primo giorno di saldi estivi. Saranno inoltre regolarmente aperti i parcheggi di via Lupi di Toscana (Randaccio), il Vittorio Emanuele II (Autosilo), il Palagiustizia, il Freccia Rossa settore arancio e Arnaldo, con corsia preferenziale per ingresso/uscita. Al fine di ridurre al minimo i disagi per i propri clienti, gli abbonati a Vittoria Park e Parcheggio Fossa Bagni potranno utilizzare gli altri parcheggi in struttura gestiti in città da Brescia Mobilità, previa l’indicazione al personale di cassa di quale parcheggio intenderanno usufruire nella giornata di domenica 7 luglio.