1000 Miglia, in gara la sindaca Castelletti: "Ambasciatrice della Brescianità"

C'è un equipaggio d'eccezione tra i partecipanti alla 1000 Miglia di quest'anno: interamente al femminile e con una missione prettamente culturale. Si tratta del team delle Ambasciatrici della cultura, tra le quali si conta la prima cittadina di Brescia, Laura Castelletti.

A capo del team sarà Maria Bussolati, direttrice del Museo della 1000 Miglia, che ha voluto per questa edizione una cordata dedicata alle "leonesse bresciane", rappresentanti di spicco delle Istituzioni della Città, un anno dopo Brescia Bergamo Capitale della Cultura. Con lei Umberta Gnutti Beretta, imprenditrice, collezionista e consigliera di Fondazione Brescia Musei, Laura Castelletti, sindaca di Brescia, che affiancherà Maria Bussolati da Viareggio a Roma, Angie Aron, collezionista e mecenate e Francesca Bazoli, Presidente di Fondazione Brescia Musei che percorrerà infine l’ultima tappa della gara.

La corsa, fa sapere la Loggia in una nota, "sarà un’occasione per portare Brescia e il suo patrimonio culturale attraverso i molti territori che la 1000 Miglia 2024 attraverserà, da Torino a Bologna. Cinque giorni per mettere in luce e raccontare il network di relazioni che le Istituzioni culturali di Brescia hanno costruito e quotidianamente intessono a beneficio della valorizzazione e promozione della cultura bresciana".