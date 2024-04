Sciopero generale, la manifestazione in piazza Paolo VI: "Introduciamo l'omicidio sul lavoro"

Un serpente rosso e blu ha attraversato il centro di Brescia ieri mattina: giù per via San Faustino, dentro Piazza Loggia e fino a Piazza Paolo IV. All’indomani della strage compiutasi nella centrale idroelettrica di Suviana, nel bolognese, centinaia di lavoratori e lavoratrici hanno aderito allo sciopero convocato da CGIL e UIL. E si sono riversati in piazza, armati di bandiera. Per chiedere serie contromisure contro le morti sul lavoro, una riforma fiscale e delle pensioni e un nuovo modello d’impresa, che metta al centro il lavoro stabile, non precario e sicuro.

L’adesione è stata forte in tutta la provincia: FIOM-CGIL parla di adesione oltre il 60% per Italcementi, al 70% e blocco della produzione per DN Automotive, produzione ferma anche all’Enel. Nel settore metalmeccanico sono diverse le aziende in cui lo sciopero ha coinvolto almeno il 60% dei lavoratori. In alcune si è raggiunto il 90%: il Gruppo Metra in zona Palazzolo, Alfa Derivati e Kme in città, Banco Nazionale di Prova, Beretta e V. Orlandi in Valtrompia, Cavagna Group sul Garda. Alla Imp Pasotti di Pompiano le adesioni hanno toccato il 100%.

La questione sicurezza nelle aziende bresciane

Sul palco di ieri i delegati di CGIL e UIL hanno portato il tema caldo degli infortuni e delle morti sul lavoro. “Non è più possibile parlare di morti bianche: dopo l’omicidio stradale, bisognerebbe introdurre la nozione di omicidio sul lavoro” ha detto il delegato di UIL Brescia Mario Bailo. “Se mille morti l’anno fossero per mafia, non crediamo che lo stato si limiterebbe a fare le condoglianze”. Sul palco si snocciolano altri numeri: oltre mille morti in Lombardia negli ultimi 5 anni, 500mila infortuni. Nel 2023 le morti sul lavoro sono state 172 in tutta la regione. A Brescia sono stati 38: è la prima provincia in Lombardia e la numero 23 in Italia. Dall’inizio di quest’anno, i morti sono nove: gli organizzatori hanno portato in manifestazione anche loro, disponendo nove sedie accanto al palco: su ciascuna un caschetto e un biglietto contenente le iniziali e l’età di ciascuna vittima.

Proprio pochi giorni fa la sezione bresciana della Cisl - peraltro assente nello sciopero di ieri - ha presentato l’ultimo rapporto del suo osservatorio sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: la fotografia che ne emerge è allarmante. La prima grande bandiera rossa cala sulla formazione: oltre il 40% dei lavoratori intervistati dichiara di non aver eseguito programmi di addestramento su salute e sicurezza, il 14% non ha frequentato corsi di formazione e aggiornamento, con dati che raggiungono il 25% tra gli intervistati impiegati nei cantieri. Il 13,8% dichiara di non aver nemmeno ricevuto generiche informazioni verbali o scritte sul tema salute e sicurezza.

Poi c'è la questione della sicurezza del luogo di lavoro: quasi la metà dei lavoratori coinvolti nello studio (47,9%) lavora in contesti in cui non avviene la corretta manutenzione di ambienti e attrezzature; e il 14,4% dei lavoratori lamenta una scarsa visibilità dei segnali di sicurezza. I lavoratori più penalizzati, sia rispetto alla formazione sia per la scarsa sicurezza dei luoghi, sono quelli delle micro e piccole imprese. La ricerca evidenzia poi la carenza di attenzione e figure di responsabilità sul tema. Quasi la metà degli intervistati (il 48,9%) afferma che nelle assemblee sindacali non si parla di salute e sicurezza dei dipendenti, il 30,8% lavora in aziende in cui non viene nominato un medico competente, il 27% non ha un organigramma con le figure di responsabilità esposto nella bacheca aziendale.Ad aumentare il rischio si registra una generale disattenzione verso i DPI. Il 26,1% dei lavoratori ha dovuto acquistarli autonomamente. Il 17,1% lamenta che l’azienda non li cambia regolarmente al momento della scadenza o in caso di usura. La situazione riguardante i DPI è particolarmente critica nei cantieri, dove si registrano in ogni campo le percentuali più alte di negligenze da parte delle aziende.

Le richieste dei manifestanti

La richiesta della piazza è di intervenire alla radice: finanziare sanità e istruzione, diritti sociali e investimenti pubblici attraverso una riforma fiscale che riduca la tassazione sul lavoro dipendente e i pensionati, tassi invece le rendite, riduca l’evasione fiscale. E poi una legge sulla rappresentanza, che permetta impedisca la proliferazione di sigle sindacali e contrasti il fenomeno del “dumping contrattuale: l’applicazione, cioè, di contratti di lavoro firmati da organizzazioni datoriali e sindacali scarsamente rappresentative del settore, volti a fare concorrenza alle aziende più virtuose e rispettose delle regole attraverso la riduzione dei costi e il peggioramento delle condizioni di lavoro.

Tranchant, sul punto, Maurizio Landini, che ha partecipato alla manifestazione bresciana: “non possiamo parlare di singoli provvedimenti: bisogna mettere in discussione questo modello di fare impresa. Significa dire basta alla logica dei subappalti e delle esternalizzazioni, ripristinare un trattamento economico e normativo uguale per tutti, cancellare le forme di lavoro precario, che rendono le persone ricattabili. Serve introdurre una logica per cui un'impresa che non rispetti ne norme per la sicurezza sul lavoro non possa lavorare a partecipare agli appalti.”