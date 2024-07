Da lunedì 1° luglio, anche il lido estivo della piscina di Lamarmora sarà aperto. In modalità ridotta, a causa di una modifica normativa che regolamenta le società sportive. La Società San Filippo Spa, che gestisce le piscine comunali della città, è riuscita a reperire il personale necessario per garantire l’apertura in sicurezza del lido comunale da lunedì 1 a venerdì 5 e poi da lunedì 8 a venerdì 12, dalle 12 alle 19. Sabato 6 e domenica 7 luglio, invece, l’impianto ospiterà i Campionati Italiani di Società e i 46esimi Campionati Assoluti Estivi di nuoto paralimpico, quindi non potrà essere aperto al pubblico.



Il cambio di normativa che ha investito tutto il comparto a livello nazionale, creando disagi e difficoltà nelle assunzioni di bagnini, coordinatori e assistenti ai bagnanti, necessarie per i lidi estivi degli impianti natatori cittadini. Per sopperire alla mancanza di personale la San Filippo Spa aveva pubblicato due bandi, con l’intento di reperire il personale necessario a garantire l’assistenza e la sicurezza nelle due maggiori piscine della città. Gli sforzi messi in campo finora, che hanno coinvolto anche una società esterna per il reclutamento dei bagnini, hanno consentito l’apertura del lido a partire da lunedì; nel frattempo, la società è al lavoro per indire un ulteriore bando in grado di garantire il prolungamento dell’apertura del lido.