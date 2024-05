Strage di piazza Loggia, un libretto per ricordare Livia Bottardi Milani

Livia che corre lasciando dietro di sé una scia di fogli e appunti. Lo schizzo della piazza Loggia del 28 maggio 1974, invasa di ombrelli, prima che le 10 e 12 minuti cambiassero tutto. Livia Bottardi Milani è stata una delle vittime della strage di piazza Loggia: prima, però, è stata cittadina e anima del quartiere Don Bosco. Oggi un libretto tratteggia la sua vita in testi e immagini tra il realistico e il poetico: si chiama “Livia, una di noi” ed è stato realizzato per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dall’associazione culturale amici di Bottonaga, in vista del cinquantesimo anniversario della strage.

Scritto da Maurizio Zanini e illustrato dall’artista bresciana Marta Goglio, il volume nasce in collaborazione con Consiglio di Quartiere e Punto Comunità don Bosco, Casa della Memoria e Comune. Autore e illustratrice l’hanno presentato a Palazzo Loggia accompagnati dall’assessore alla partecipazione Valter Muchetti, da Fausto Bassi degli Amici di Bottonaga, Agostino Zanotti del Punto Comunità e dal professor Rolando Anni per Casa della Memoria. Presente anche Tiziana Cherubini che da presidente del precedente Cdq aveva sostenuto l’iniziativa. “Come con il precedente libretto dedicato a Mario Bettinzoli” ha spiegato Zanini “abbiamo raccontato la storia di persone che hanno vissuto il nostro territorio, per offrire alle giovani generazioni fatti concreti di vita, purtroppo bagnati con il sangue”.

Il libretto, stampato in mille copie, sarà presentato e distribuito alle scuole cittadine a partire dal prossimo 21 maggio.