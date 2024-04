Castelletti sul piano carceri di Nordio: "Non risolve i problemi di Canton Mombello"

Il Ministero della Giustizia progetta d’intervenire sul carcere di Verziano; ma con un intervento ancora fumoso, senza una prospettiva di tempo e, soprattutto, prevedendo solo un ampliamento della struttura. Così Laura Castelletti scrive al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al ministro della Giustizia Carlo Nordio, alla direttrice generale dell’agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, e al provveditore Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna, Fabio Riva.

Per la sindaca di Brescia, la nuova opzione non risolverebbe il problema posto dal degrado e dall’inadeguatezza del “Nero Fischione”. “Come più volte ribadito da parlamentari e commissioni, anche europee, quella struttura va definitivamente chiusa perché non più in grado di rispondere alla funzione di recupero e risocializzazione di chi sta scontando la pena” afferma Castelletti in una nota. “Parrebbe, invece, che il progetto intenda affrontare solo parzialmente la questione, prevedendo il trasferimento di una parte dei detenuti del “Nerio Fischione” a nuove strutture. Anche di come sarà ampliato Verziano si sa ben poco, nemmeno se si svilupperà sulle aree già destinate all’edilizia carceraria o se coinvolgerà anche quelle limitrofe”.

Castelletti aveva già scritto una lettera sul tema, lo scorso primo dicembre, chiedendo di istituire un tavolo di lavoro e di confronto che comprenda anche il Comune di Brescia. Ricorda, però, di non aver mai ricevuto risposta “nonostante la comunicazione sia partita all’indomani dell’incontro, al quale hanno partecipato tutte le istituzioni e le rappresentanze politiche, promosso dall’allora presidente della Corte d’Appello Claudio Castelli e dell’avvenuta conferma da parte del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove che il piano di edilizia carcerario, rifinanziato, avrebbe compreso l’atteso intervento sulle strutture carcerarie cittadine”.



Nella nuova lettera, la sindaca ribadisce la massima disponibilità della Loggia a collaborare con chi ha il compito di intervenire, per poter agevolare le decisioni da assumere, “purché” chiosa “chi la riceve ne colga l’opportunità”.