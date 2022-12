L'antica latteria rinasce grazie a David e al suo amore per il formaggio

Dalle montagne dell'Ecuador, passando per la Francia e la Corsica, al Carmine. Le differenti strade lungo la via dei formaggi lo hanno portato a Brescia per far alzare nuovamente la serranda della storica latteria di via Elia Capriolo. È nel quartiere cittadino, da sempre crocevia di popoli e culture, che David Sebastian Boada ha deciso di "mettere le radici" e stabilire la sua officina del latte crudo (Kru Natural Cheese).

Dietro alle vetrine formaggi naturali che arrivano da ogni parte del mondo, realizzati con latte crudo e fermenti autoctoni e i batteri indigeni sviluppati nel laboratorio mobile (un furgone) da David: nato 36 anni fa a Quito (Ecuador), si è laureato all'università di scienze gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) e poi si è specializzato in Francia. Dal 2017 offre consulenze ad hoc per indirizzare caseifici e pastori verso una produzione a latte crudo, senza fermenti aggiunti. Prima sulle montagne di casa, poi in Corsica, infine in Italia. Un'attività diventata 'stanziale' a causa del Covid:

"Nel 2020 sono rientrato in Italia e mi sono stabilito sul Lago di Garda, dove vivono i miei figli, ed è nata l'idea del laboratorio mobile e il marchio Kru Natural Cheese", ci racconta mentre con un coltello 'accarezza' una forma di formaggio d'alpeggio francese per farcela degustare.

Il Covid e la rinascita

L'estate scorsa l'idea di riaprire la latteria che dal '57 al 2020 è stata il punto di riferimento del quartiere. Un amore a prima vista, quello per lo storico negozio di via Capriolo, come lo è quello per il formaggio e la musica Jazz. Ed è proprio dall'incontro delle due passioni di David - il formaggio e il basso - che è nato il progetto di dare una nuova vita alla latteria del Carmine.

"Era giugno ed ero venuto in città per incontrarmi con un amico sassofonista: dovevamo suonare insieme. Quando sono arrivato in via Capriolo il cellulare si è scaricato, così gli ho mandato la posizione e gli ho chiesto di raggiungermi: mentre lo aspettavo ho alzato lo sguardo e ho visto il cartello affittasi sulla vetrina dell'ex latteria. Era un periodo in cui sentivo che era arrivato il momento di stabilirmi e mettere le radici: ho subito pensato che quello era un luogo perfetto. I successivi sopralluoghi lo hanno confermato".

Dopo mesi di lavori, lo scorso 22 novembre si è alzato il sipario. Chiamarlo negozio non gli rende giustizia: una visita nella latteria di David è un viaggio; ogni assaggio un'esperienza olistica. Ogni morso evoca territori e culture diverse e regala un piacere unico e sempre nuovo al palato: "Ogni assaggio scatena un'emozione diversa" conferma David mentre racconta le tante storie che si celano dietro alla nascita di ognuno dei formaggi che custodisce.