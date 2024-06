Ex Caserma Papa, sono iniziate le demolizioni: ruspe al lavoro (video)

Ore 12, ruspe in funzione: giovedì pomeriggio hanno preso il via i lavori di demolizione di alcuni fabbricati all'interno dell'ex Caserma Achille Papa di Brescia. L'intervento fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione avviato dall'Agenzia del Demanio, che porterà in via Oberdan il nuovo Polo delle amministrazioni statali, con i nuovi uffici della Guardia di Finanza, della Motorizzazione Civile e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: un’operazione che dovrebbe consentire risparmi per le casse dello Stato per circa 1,4 milioni di euro annui.



Firmato il contratto con l'impresa DAF Costruzioni Stradali SRL Milano, il cantiere è stato inaugurato questa mattina alla presenza della Sindaca di Brescia Laura Castelletti e del Direttore Regionale Lombardia dell'Agenzia del Demanio, Massimiliano lannelli. L'intervento di riqualificazione dell'intero complesso immobiliare, che l'Agenzia del Demanio ha finanziato con 59 milioni di euro, di cui circa 4 milioni di euro per i soli interventi di bonifica e demolizione, riguarda il recupero di tre immobili vincolati di interesse architettonico: la palazzina Comando, il magazzino e una parte della mensa, per un’area di circa 5.400 mq, il 14% della superficie totale del lotto. Gli altri edifici saranno abbattuti - producendo una mole di 26mila metri cubi di materiale in parte da riutilizzare - e ricostruiti per rispondere ai fabbisogni logistici delle amministrazioni.

Come saranno i nuovi spazi

“Oggi s’inaugura un nuovo futuro” ha commentato Iannelli. Anche dal punto di vista architettonico e impiantistico: le nuove costruzioni sono state concepite per essere a "energia quasi zero", rientrando nelle classi energetiche A4. Il complesso sarà allacciato interamente alla rete cittadina di teleriscaldamento e si prevede che produrrà complessivamente 120.000kW all'anno da fonti energetiche rinnovabili. Non solo: anche in questo caso, il cantiere darà il là a un’opera di riqualificazione dell’intorno dell’ex caserma. Si prevedono, in particolare, la realizzazione di opere complementari, quali piste pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici a servizio dell'area e delle zone limitrofe per una migliore mobilità e sostenibilità ambientale. E poi, il recupero delle alberature esistenti e l'introduzione di 122 nuove piantumazioni onde ottimizzare il rapporto tra edificato e verde.



“Sarà un cantiere partecipato, che vedrà il racconto e l’aggiornamento, man mano, di cosa succederà e come si trasformerà la zona” ha commentato la sindaca Laura Castelletti. “Per noi è l’avvio di un percorso importante di rigenerazione urbana, che abbiamo cercato di abbreviare e rendere sostenibile, anche scegliendo il numero di mezzi pesanti che entrano in cantiere. Si tratta di un grande cambio di prospettiva per una porzione importante della città”. I primi risultati arriveranno, dice Iannelli, a fine anno: “entro dicembre 2024 avremo completato non solo la demolizione, ma anche l’operazione di bonifica”. Nel frattempo, verrà subito presentata anche la gara per la riqualificazione complessiva dell’area: la presentazione delle domande resterà aperta dall’1 al 31 luglio e l’idea è di tenere tempi serrati: il complesso si vorrebbe finito entro il 2028.