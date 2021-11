Brescia: inaugurato il centro Synlab di piazza Vittoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L’inaugurazione odierna del nuovo “Centro SYNLAB piazza Vittoria” è stata a tutti gli effetti una celebrazione cittadina, che ha visto protagonisti, oltre a numerosi bresciani, anche il Sindaco della città, Emilio Del Bono e Fabio Capra - Assessore con delega alle Risorse dell’Ente Comune e alla Pubblica Istruzione. Un’occasione pubblica per sottolineare il legame tra SYNLAB e il territorio di Brescia e provincia, area nella quale il Gruppo è già presente con un centro Polidiagnostico, un Poliambulatorio, 37 punti prelievo e il proprio Laboratorio centrale.

Il nuovo Centro SYNLAB piazza Vittoria, oltre ad aggiungersi al ventaglio di punti prelievo cittadini, si pone come riferimento per la Medicina Preventiva orientata al benessere psico-fisico e sportivo, offrendo al contempo prestazioni in ambito di Medicina a indirizzo internistico, Nutrizione e Psicologia con servizi ambulatoriali proposti per rispondere alle esigenze dei cittadini. “Il Centro SYNLAB piazza Vittoria rappresenta la celebrazione del nostro storico rapporto con il territorio. Abbiamo deciso di aprire proprio nel cuore pulsante della città questa nuova sede, che va ad affiancarsi a una fitta rete di punti prelievo e intercetta al contempo una richiesta di servizi ambulatoriali. Oggi, SYNLAB è presente in 8 regioni italiane e, solo in Lombardia, conta 7 Polidiagnostici e oltre 140 punti prelievo: una presenza massiva, che vede l’area bresciana quale centro nevralgico della nostra attività con il Laboratorio Centrale di Castenedolo, all’interno del quale trovano la massima espressione tutte le sezioni di cui si compone la moderna Medicina di Laboratorio, al servizio di ATS, Ospedali, Cliniche, Laboratori, Medici e Specialisti” - ha commentato Andrea Buratti, Amministratore Delegato SYNLAB Italia, in occasione della conferenza stampa. “Prendersi cura dei cittadini a 360°, partendo dal benessere quotidiano. Si potrebbe riassumere così l’impegno che abbiamo voluto sancire con l’apertura di SYNLAB piazza Vittoria. Ed è proprio in occasione di questa inaugurazione che abbiamo dedicato ai cittadini un’iniziativa speciale, quella dei cosiddetti “Selfie della Salute”. Si tratta di valutazioni gratuite del proprio stato di benessere, basate su studi di letteratura scientifica e riferite a tre ambiti importanti nella vita di ogni persona: alimentazione, attività fisica e qualità del sonno. Un progetto pensato per promuovere la consapevolezza dei propri stili di vita al fine della prevenzione. Proprio attraverso questo tipo di proposte, SYNLAB, pur rappresentando un grande Gruppo internazionale, mostra la capacità di mantenere quella caratterizzazione locale e quell’interesse verso il singolo che da sempre la contraddistinguono sui territori nei quali opera” ha sottolineato Gianluigi Scannapieco - CCMO - Chief Clinical Medical Officer SYNLAB Italia.

In concomitanza con l’inaugurazione, si sono infatti svolti i primi “Selfie della Salute”, che hanno dato modo ai cittadini non solo di ricevere una valutazione del proprio stato di benessere attuale, ma anche di riservare un colloquio gratuito con gli Specialisti SYNLAB riguardo a Nutrizione, Medicina dello sport e Metabolismo. SYNLAB è “Partner di Salute” vicino alle esigenze dei singoli individui e del territorio: del 2017 il primo affiancamento alla CorrixBrescia, manifestazione podistica frutto dell’intuito dell’omonima Associazione Sportiva Dilettantistica.



Nel supportarla, SYNLAB, in questi ultimi anni, ha condiviso con essa un grande obiettivo: promuovere stili di vita corretti, partendo da un’adeguata attività fisica. Ospiti speciali della conferenza stampa di inaugurazione, infatti, anche Mario Visentini e Michela Putelli, rispettivamente Fondatore e attuale Presidente di CorrixBrescia che, dopo un rapido excursus sulla nascita dell’Associazione e sui prossimi sviluppi della manifestazione podistica simbolo della città, hanno espresso pieno supporto all’attività svolta da SYNLAB sul territorio nel corso di questi ultimi anni. “Siamo due realtà opposte dal punto di vista identitario: un grande Gruppo internazionale e un’Associazione no profit locale. Tuttavia, negli anni, abbiamo condiviso obiettivi e strategie per favorire il benessere dei cittadini bresciani con iniziative e attività condivise, sempre completamente gratuite. CorrixBrescia nasce per dare ai cittadini la possibilità di sperimentare i benefici psicofisici derivanti dall’attività sportiva; oggi, grazie anche a partner validi come SYNLAB, possiamo dire di esserci riusciti”.

Il nuovo Centro SYNLAB piazza Vittoria ha sede in piazza della Vittoria 4. Oltre ad offrire alcuni servizi ambulatoriali, consente ai cittadini di effettuare prelievi dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 09:30, con ritiro dei referti direttamente online sul portale refertilombardia.synlab.it. In aggiunta ai classici esami ematochimici, all’interno della nuova struttura è possibile eseguire anche prelievi e tamponi Test Covid. Per maggiori informazioni, si prega di chiamare il numero 030 5531132 o di scrivere a brescia-vittoria.pp@synlab.it *La prenotazione dei prelievi può essere effettuata comodamente attraverso l’APP MYSynlab o dal portale locate.synlab.it