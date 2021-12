Riapre la pista di pattinaggio su ghiaccio "Ice Rink" al Gran Teatro Morato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Riapre al pubblico la storica pista di pattinaggio su ghiaccio "Ice Rink" presso l’ex PalaGhiaccio del Gran Teatro Morato di Brescia. Da sabato 18 dicembre 2021 è di nuovo attiva con orario 16.00-19.00 e 20:30 -23:00 (orari anche del venerdì) e 16.00-19.00 tutti gli altri giorni.

In un contesto divertente ed accogliente, Ice Rink vanta una superficie coperta di 600 mq di pista su ghiaccio dando la possibilità a tutti, sia piccoli e grandi pattinatori, di divertirsi sulle lame. Possibilità di pattinaggio libero, corsi individuali e collettivi, feste di compleanni. Biglietti a prezzo unico 10€ (comprensivo di noleggio pattini) alla cassa oppure prenotatile su ticketmaster.it .

Sono previste promozioni e prezzi speciali per scuole, oratori e gruppi. Per info e prenotazioni: 3487662688 . Facebook e Instagram Icerinkbrescia. Ice Rink è in via San Zeno 168 presso il Gran Teatro Morato (ex PalaGhiaccio). Lunedì - Giovedì 16:00 - 19:00 Venerdì - Sabato 16:00 - 19:00 / 20:30 - 23:00 Domenica 16:00 - 19:00 Chiuso il 25/12/21 e 1/01/22 https://zedlive.com/icerink/