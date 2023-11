Brescia: i volontari di Scientology in azione al parco Venturini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

I Ministri Volontari di Scientology si sono recati al parco Mario Venturini che occupa l'area fra Viale Italia e Via Eritrea. Il parco, ben pulito e ordinato, presenta delle zone con rifiuti abbandonati, in particolare sotto le siepi dove sono meno visibili e poco raggiungibili. I volontari si sono immediatamente messi all’opera per riportare la zona al suo stato naturale.

Con magliette e cappellini gialli come di consueto, forniti di sacchi, guanti e pinze, i Ministri Volontari hanno percorso il parco liberandolo da oggetti abbandonati, pezzi di plastica, carta, bottiglie, tappi, lattine, scatole e purtroppo anche siringhe usate raccogliendo 4 sacchi di immondizia. Un signore di passaggio ha espresso la propria gratitudine per l'iniziativa. Il motto "Qualcosa si può fare a riguardo" da sempre ispira i Ministri Volontari di Scientology nel loro impegno costante per riportare le aree verdi della città sempre più al loro stato naturale. Un esempio continuo che, fra l’altro, trasmette un messaggio di responsabilità individuale. I Ministri Volontari di Scientology saranno presto nuovamente all'opera per continuare l'attività in un’altra zona di Brescia.

I Ministri Volontari di Scientology Questo programma, creato a metà degli anni Settanta da L. Ron Hubbard e patrocinato dalla Church of Scientology International come servizio religioso sociale, oggi costituisce una delle più ampie e visibili forze di soccorso indipendenti a livello internazionale.