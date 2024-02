Brescia: i volontari di Scientology al lavoro per il decoro urbano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Ministri Volontari di Scientology mantengono la pulizia dei parchi . Un buon risultato quello registrato dai Ministri Volontari di Scientology che sono tornati ai giardini Falcone e Borsellino (l'area di verde pubblico posta appena fuori dal centro città, fra via fratelli Ugoni e via dei Mille, poco lontano dalla Stazione Ferroviaria di Brescia). Benché non sia mancata la (purtroppo) consueta sporcizia, ciò nonostante questa volta il livello generale di igiene del parco era nettamente migliore rispetto alla volta scorsa, sebbene la frequentazione sia logicamente aumentata con la stagione invernale che volge ormai al termine.

Si è trattato più che altro di un lavoro di dettaglio, qua e là in un certo senso addirittura da certosino, considerando il tipo di pattume riscontrato: oltre alle numerose bottiglie di vetro o plastica e lattine, a parte la solita miriade di tappi metallici e qualche oggetto più ingombrante (una spazzola, un ombrello rotto, ecc.), per lo più la raccolta si è concentrata su cartacce e piccoli resti di imballi in plastica o cellophane gettati a terra. L'altro segnale decisamente confortante è stata (forse per la prima volta) la totale assenza di siringhe usate: non ne è stata trovata nemmeno una, e questo fa indubbiamente molto piacere a tutti quanti.

Fortunatamente, quindi, nulla di davvero eclatante, al punto che i volontari hanno potuto felicemente classificare l'uscita come “lavoro di routine”. Una costanza che non è sfuggita ad alcuni passanti i quali hanno manifestato la loro gratitudine ringraziando e facendo i complimenti ai volontari, come sempre ben riconoscibili grazie alle loro giacchette e cappellini di colore giallo vivace.