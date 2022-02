Brescia: i volontari di scientology accolti dagli esercenti per la difesa dal contagio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Per i Volontari di Scientology contrastare il contagio è doveroso. Contrastare il contagio è senz'altro possibile e anche doveroso per i Ministri Volontari di Scientology. Per questo motivo, da un anno e mezzo stanno diffondendo nella città libretti illustrati che mostrano il migliore utilizzo di mascherine e guanti protettivi. Una squadra di volontari sabato ha raggiunto i negozi di Via Gramsci offrendo, ad una dozzina di esercenti, contenitori da esporre sui loro banconi con gli opuscoli illustrativi. Il continuo aumento del contagio richiama ognuno di noi a prestare la massima attenzione alle semplici pratiche quotidiane che possiamo mettere in atto almeno per limitarlo.

Un abituale utilizzo di mascherine, guanti e distanziamento sarebbe in grado di bloccare la diffusione di batteri e virus. Anche in questa occasione, i negozianti hanno accolto con molto piacere l'iniziativa ed hanno ringraziato i volontari per la campagna messa in atto. Gli opuscoli distribuiti sono: "Come mantenere sé stessi e gli altri in buona salute" e "Come Proteggere sé Stessi e gli Altri con Mascherina e Guanti" entrambi della serie "Stai Bene". L'attività di prevenzione è svolta in coordinazione con la campagna internazionale "StayWell" che comprende brevi video esplicativi. Questa, lo scorso anno, ha diffuso il video musicale "Spread a Smile" con l'evidente obiettivo di portare anche un sorriso nelle famiglie nel periodo del più fermo lockdown superando così 10.000.000 di visualizzazioni in YouTube. I Volontari hanno anche rivolto ai gestori l'invito ad assistere, presso la Chiesa di Scientology di Via Fratelli Bronzetti, ad una presentazione delle attività di prevenzione adottate e diffuse dagli Scientologist in tutto il mondo a disposizione delle comunità. Il Centro Risorse per la Prevenzione La serie di opuscoli è accompagnata da video illustrativi che sono stati realizzati e diffusi dalla Chiesa di Scientology Internazionale, proprio per contribuire alla adozione delle più semplici pratiche volte alla prevenzione dal contagio.

La frase del fondatore L. Ron Hubbard "Un oncia di prevenzione vale più di una tonnellata di cure" accompagna tutte le pubblicazioni. Il sito della campagna scientology.it/staibene contiene molti video che illustrano vari aspetti da "Come si lavano le mani" a "Come si indossano le mascherine" e molti altri suggerimenti relativi alla casa, all'ufficio e alla igienizzazione dei locali oltre a "Come si diffondono Batteri e Virus" e "Perché la prevenzione è importante". Tutti i materiali e i video informativi sono consultabili, in 21 lingue, nel Centro Risorse per la Prevenzione posto on line dalla Chiesa di Scientology Internazionale in risposta all’emergenza generata dalla pandemia al seguente indirizzo: scientology.it/staibene/ L'ottima parte artistica della iniziativa è stata prodotta da Scientology Media Productions, con il video “Diffondi un sorriso” che è stato diffuso a Marzo 2020. Successivamente è stato trasmesso il concerto "Stai Bene" presentato dalla attrice Erika Christensen con la partecipazione di numerosi artisti di molte nazionalità fra cui Ruben Blades, Chick Corea, Greg Camp e Kate Ceberano ancora disponibile su Scientology.tv