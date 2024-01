Brescia: siringhe e vetri rotti ai giardini Falcone e Borsellino, intervengono i volontari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Ministri Volontari di Scientology pongono rimedio alla maleducazione. Superlavoro per la squadra di otto Ministri Volontari di Scientology che nel pomeriggio di sabato si sono occupati nuovamente dei giardini Falcone e Borsellino, parco cittadino situato a ridosso del centro storico fra le vie fratelli Ugoni e dei Mille, a poche centinaia di metri dalla Stazione Ferroviaria di Brescia. I volontari hanno riscontrato purtroppo, questa volta, una condizione di degrado più evidente del solito con rifiuti dappertutto, aiuole insozzate da bottiglie di vetro (fra cui un pericolosissimo mucchietto di frammenti abbandonato e seminascosto in mezzo al prato), pacchetti di sigarette, tappi metallici, innumerevoli mozziconi, cartacce, imballi in plastica, due siringhe con l’ago ancora intatto,e addirittura rottami di bicicletta e un kit per la pulizia dell’auto (un probabile rimasuglio di qualche refurtiva).

Per nulla scoraggiati, anzi forse ancor più stimolati a darsi da fare, gambe in spalla i volontari ben visibili con le loro giacchette e cappellini giallo brillante, hanno ripulito completamente il parco da tutto quanto hanno potuto raccogliere, riempiendo una mezza dozzina di sacchi neri che hanno poi lasciato nel punto concordato con gli incaricati dell’amministrazione comunale. Alcune persone, oltre a ringraziare e complimentarsi con loro, li hanno aiutati raccogliendo e gettando nei sacchi ciò che era nelle loro immediate vicinanze. Anche questo è il potere del buon esempio. Ispirati dal semplice ma efficace motto "Qualcosa si può fare a riguardo", i Ministri Volontari di Scientology bresciani sono impegnati ogni settimana per riportare i parchi e aree pubbliche più frequentati ad uno stato di migliore pulizia e maggiore vivibilità. Infatti, la prossima settimana saranno di nuovo al lavoro in un’altra zona. Il programma dei Ministri Volontari fu ideato a metà degli anni Settanta negli Stati Uniti d’America da L. Ron Hubbard, filosofo e fondatore di Scientology, come aiuto disinteressato offerto alla società. Da allora, viene costantemente patrocinato dalla Chiesa di Scientology Internazionale. Oggi i Ministri Volontari costituiscono una delle più ampie e visibili forze di soccorso indipendenti a livello internazionale, con riconoscimenti raccolti ai quattro angoli della terra.