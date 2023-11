Gattino intrappolato in tangenziale: lo salvano i volontari

Altro salvataggio complicato per i volontari dell'Enpa di Brescia: nella serata di venerdì 17 novembre hanno liberato un gattino che era rimasto incastrato in una tubatura a fianco della tangenziale. La mobilitazione è scattata dopo la segnalazione di un passante e non è stato facile recuperare il piccolo: alcune ore prima ci avevano provato anche i Vigili del Fuoco.

"Dopo qualche ora siamo riusciti a mettere in sicurezza il piccolo. Venerdì, così lo abbiamo chiamato, è fortemente debilitato, sporco e con lacerazioni al volto compatibili con un impatto", si legge sui canali social dell'Enpa.



Il micio è stato affidato a un veterinario: se la caverà. Solo quando si sarà ripreso scatteranno le procedure per trovare una famiglia che si prenda cura di lui.