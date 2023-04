Arriva un forte temporale, palazzo viene colpito da un fulmine

Nel temporale che ha colpito la città nella giornata di mercoledì, un fulmine ha raggiunto un palazzo all'incrocio tra via Vittoria Emanuele II e via Gramsci. La scena, spettacolare, è stata immortalata in una foto pubblicata sulla pagina Facebook di Meteo & Radar Italia. Non si registrano danni a cose o persone.