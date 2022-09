Film su Enzo Ferrari a Brescia: in migliaia per comparire sul set con Penelope Cruz

Ore in fila con la speranza di accedere al set hollywoodiano che, a metà ottobre, approderà in città. La carica delle 1000 aspiranti comparse per il film su Enzo Ferrari nelle scorse ore si è riversata al Gran Teatro Morato dove, appunto, si sono svolti i provini per i figuranti.

Cast stellare

Uomini - tra i 30 e i 70 anni - e donne - tra 30 e i 50 - smaniosi di trascorerre qualche istante a pochi metri da Penelope Cruz, che indossa i panni della moglie di Ferrari; di Patrick Dempsey, il dottor Stranamore dell’amatissima serie americana Grey’s Anatomy che sarà il pilota Piero Taruffi; e di Adam Driver a cui è stato affidato il ruolo dell’imprenditore pilota fondatore dell’omonima casa automobilistica.

Aspiranti comparse

Tra gli aspiranti qualche volto già visto - per pochi istanti - sul grande schermo, attori in erba, ma pure qualche neofita spinto dalla curiosità e dalla possibilità di vivere qualche ora al fianco delle star hollywoodiane. Per loro nessuna prova di recitazione, ma solo domande sulle caratteristiche fisiche (età, altezza e taglia) e qualche scatto fugace. Escluse dal casting, dato che il film diretto da Michael Mann è ambientato alla fine degli anni ’50, persone con tatuaggi a vista, con visibili interventi di chirurgia estetica, con tagli o colori di capelli troppo moderni e gli uomini non disposti a radersi la barba.

Stando alle prime indiscrezioni le riprese nella nostra città dovrebbero avvenire tra il 10 e il 30 ottobre tra Piazza Vittoria e Viale Venezia, da sempre passerella cittadina di auto d'epoca, punto di partenza e arrivo - ogni anno - della 1000 Miglia. E la nostra città in quei giorni dovrà tornare indietro nel tempo e tutto dovrà essere esattamente come allora. Per questa ragione parallelamente alla selezione delle comparse si è svolta quella dei mezzi d’epoca. Il 13 settembre, al centro culturale Franzoni Auto Divisione Classic, si sono svolti i provini per i veicoli d'epoca.

I mezzi d'epoca

Ben 70 quelli radunati in soli 10 giorni tra cui due mezzi del museo dei vigili del fuoco di Mantova, la Fiat 1400 arrivata dal museo Nuvolari. Tante vetture di prestigio ed esemplari unici, come la Cisitalia cabrio carrozzeria castagna. E ovviamente le utilitarie di allora: Fiat 500 Topolino, Fiat 1100 e 103 tra le quali una rarissima Elite Vignale del 1956 ed anche un 103 Industriale cassonato.