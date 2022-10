Film su Enzo Ferrari con Penelope Cruz: si prepara il set in piazza Vittoria

"Si è vista Penelope Cruz?" chiede un uomo in bici ai ragazzi in jeans e t-shirt che stanno dipingendo e allestendo la scenografia in vista delle imminenti riprese del film su Enzo Ferrari. "E Patrick Dempsey?", domanda a ruota la moglie. Univoca la risposta: "Non sappiamo e comunque non possiamo dire nulla". I tanti commercianti della piazza dicono di non avere ancora incrociato le star del grande schermo.

E la produzione del film che vanta un cast hollywoodiano - Cruz, Dempsey e Adam Driver a cui è stato affidato il ruolo dell’imprenditore-pilota fondatore dell’omonima casa automobilistica - non lascia trapelare nulla. Un'unica certezza, per ora: domenica 9 e lunedì 10 ottobre piazza Vittoria si trasformerà in un set cinematografico, tornando a com'era nell'estate del 1957.

Parte della piazza è già stata blindata e sono già spuntati cartelli pubblicitari e arredi d'epoca: una toilette mobile e l'enorme cartellone con i numeri delle auto che parteciparono all'edizione del '57 della Mille Miglia. Per i bolidi d'epoca - ma pure le bici e i mezzi di trasporto selezionati dal centro culturale Franzoni Auto Divisione Classic - c'è ancora da aspettare. La pellicola del regista statunitense Michael Mann racconta tre mesi di vita dell'imprenditore-pilota, quelli più difficili in cui la sua società sta fallendo e sua moglie Laura - interpretata da Penelope Cruz - scopre che c'è un'altra donna.

Piazza blindata

La piazza cittadina sarà in buona parte blindata durante le riprese, chiuso anche l'accesso alla stazione della metropolitana dalle 6 del 9 ottobre alle 6 di martedì 11 ottobre. Si potrà accedere alla stazione da via Verdi o tramite l’ascensore di corsetto Sant’Agata. Perfino gli sportelli dell'ufficio postale resteranno chiusi nella giornata di lunedì, mentre il mercatino dell'antiquariato, previsto per domenica 9 ottobre, non ci sarà.



Le modifiche alla viabilità

Inevitabili anche le modifiche alla viabilità, del centro, ma non solo. Dalle 6 di sabato alle 6 di martedì sarà vietata la sosta - con rimozione forzata -sulla contro strada sul lato ovest di via Malta tra via Cefalonia e via Creta e sulla contro strada sul lato sud di via Creta.La sosta sarà vietata inoltre dalle - 14 dell’8 ottobre, alle 6 dell’11 ottobre - in via IV Novembre, in via X Giornate, in via Verdi, in via XXIV Maggio e in Piazza del Mercato.

Chiuse al traffico - dalle 7 del 9 ottobre alle 6 dell’11 ottobre - via IV Novembre, via Verdi, via X Giornate e via Gramsci, con accesso consentito solo agli abbonati del parcheggio Vittoria e via XXIV Maggio. Dalle 4 alle 14 dell’8 ottobre saranno invece chiuse al traffico, con eccezione per i veicoli dei residenti, via Dieci Giornate tra via Volta e via IV Novembre, via Trieste tra il civico 18 e via Dieci Giornate, via Paganora, via Bertolotti, via Volta, via XXIV Maggio, piazza della Loggia tra corsetto Sant’Agata e via XXIV Maggio, corsetto Sant’Agata tra Corso Mameli e piazza della Loggia (il tratto a sud di Palazzo Loggia) e Rua Sovera tra Corso Mameli e via Capriolo.

Le variazioni per gli autobus

Anche i percorsi degli autobus del trasporto pubblico urbano subiranno alcune modifiche: la Linea 9 - direzione Violino - da via Solferino svolterà a destra in via Ferramola (senza proseguire per via Solferino), poi a sinistra in via Vittorio Emanuele II (cambio e incrocio c/o Bosso), poi percorrerà via Dei Mille prima di riprendere il percorso normale.

La Linea 9 - direzione Buffalora - da piazzale Repubblica percorrerà via XX Settembre senza svoltare in Corso Martiri della Libertà e senza transitare sulla corsia Lam prima di riprendere il percorso normale. Infine, i banchi del mercato settimanale traslocheranno da piazza della Vittoria a via San Faustino, piazza Loggia e via X Giornate.