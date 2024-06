Festa della Repubblica: "Il senso di comunità è la forza principale del Paese"

La Festa della Repubblica di Brescia si è aperta all'interno del salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, con la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica – su decisione del Capo dello Stato – a 27 bresciani che si sono distinti per benemerenze specifiche in lettere, arti, economia e nel disimpegno di cariche pubbliche e attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, o per lunghi servizi nelle carriere civili e militari.

A ricevere l’onorificenza sono stati: Daris Baratti di Montichiari, Alessandro Bonomelli di Saviore dell'Adamello, Vittorio Braghini di Passirano, Antonella Brancati di Brescia, Annibale Bruni di Bovezzo, Arnaldo Caruso di Brescia, Giuseppe Castrovilli di Toscolano Maderno, Silvano Ciocchini di Ponte di Legno, Luigi Cominelli di Bagnolo Mella, Alberto Degli Effetti (oggi in servizio a Roma), Maria Cristina Lilia Fogazzi di Brescia, Vittorio Fragalà Brescia, Andrea Grisi di Bovezzo, Giorgio Marchini di Brescia, Massimiliano Massimo de' Casamassimi di Lonato del Garda, Fernando Perticaroli di Travagliato, Luigi Petrone di San Felice del Benaco, Angelo Pignatelli di Brescia, Giuseppina Prestini di Alfianello, Mario Ranieri di Brescia, Vincenzo Reddavide di Brescia, Marina Scardi di Rovato, Giuseppe Antonio Scolaro di Corte Franca, Gian Mario Sechi di Manerbio, Andrea Tortelli di Ospitaletto, Salvatore Tramis di Brescia, Rudy Zucca di Calcinato. Insieme a loro, il Presidente della Repubblica ha insignito di un'onorificenza anche la Prefetta di Brescia Maria Rosaria Laganà.

La celebrazione del 78° anniversario della Festa della Repubblica è poi proseguita con la cerimonia ufficiale in Piazza della Loggia, con gli onori al medagliere della Federazione del Nastro Azzurro, ai labari e ai medaglieri delle associazioni combattentistiche e d’arma e poi ai gonfaloni della Provincia e del Comune di Brescia; onori al Prefetto di Brescia, che ha passato in rassegna lo schieramento delle forze dell’ordine, accompagnato dal Comandante del Presidio Interforze; l’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro alla stele di piazza della Loggia.



Sempre la prefetta di Brescia ha infine letto il messaggio di Sergio Mattarella e ha poi concluso la cerimonia con un breve intervento. "La Festa della repubblica è occasione per un rinnovato impegno innanzitutto delle istituzioni, a porsi generosamente al servizio dei cittadini, con la responsabilità che deriva dall'essere espressione della volontà popolare e democraticamente manifestata. Come è stato ricordato pochi giorni fa facendo memoria delle vittime di Piazza Loggia, tanti sono stati, anche in tempi relativamente recenti, i tentativi di minare attraverso la strategia del terrore le libertà democratiche faticosamente riconquistate. La risposta forte dei cittadini, unitamente a quella delle istituzioni che proprio nei momenti di maggiore difficoltà e pericolo hanno saputo operare in maniera coesa, ha consentito di isolare e neutralizzare coloro che agivano per favorire derive autoritarie” ha detto Laganà, per poi rivolgersi ai giovani presenti in piazza: “L'auspicio che mi sento di esprimere è che il senso di comunità, forza principale del nostro paese, ci guidi sempre nelle nostre scelte di vita e ci sproni a impegnarci in prima persona nella ricerca del bene comune".