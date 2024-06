I 210 anni dell'Arma: al parco Tarello la celebrazione insieme a cittadini e studenti

210 anni da celebrare fra la gente, “dove siamo sempre”, e con una giornata in mezzo alla natura, per valorizzare il tema dell’ambiente. I festeggiamenti per l’anniversario 2024 della fondazione dell’Arma dei Carabinieri si sono tenuti oggi (mercoledì 5 giugno) nel verde del parco Tarello, alla presenza non solo dei rappresentanti delle istituzioni, ma anche di tanti cittadini e con la collaborazione di sei istituti scolastici.

La giornata

La manifestazione ha preso il via alle 9.45, le formazioni spiegate di fronte a un grande palco che ha raccolto le autorità: dalla sindaca di Brescia Laura Castelletti ai bresciani che siedono in Parlamento. Alla cerimonia, accompagnata dalle note della banda del liceo Camillo Golgi di Breno, ha partecipato anche la Prefetta di Brescia Maria Rosaria Laganà che, come da protocollo, ha passato in rassegna lo schieramento. Sono poi seguiti la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, un intervento di due studenti dell’istituto Einaudi di Chiari, la cerimonia dell’alzabandiera - quest’ultima con un sottofondo inedito: l’inno nazionale cantato dai bambini dell’istituto comprensivo di Pisogne.

L’anniversario è anche il momento per la consegna delle medaglie al valore e degli encomi ai membri dell’arma che si sono distinti durante il loro servizio: quest’anno è stata consegnata una medaglia di bronzo al valore civile - ad Alessandro Rodella, oggi maresciallo, per aver salvato una donna da un incendio nel 2016. E poi l’encomio solenne al vicebrigadiere Andrea Drago e gli encomi semplici ai brigadieri Donato Catri, e Maurizio Aliotta, al luogotenente Vincenzo Reddavide, al maresciallo capo Alessandro Terracciano, Vicebrigadiere Alessandro Fina, al maresciallo capo Devis Kaswalder e agli appuntati scelti Alessio Battistelli, Luca Rapuano e Gian Mario Giacomelli.

“Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere concretamente studenti e studentesse nella celebrazione di questa ricorrenza” ha spiegato il comandante provinciale Francesco Fragalà nell’aprire il suo discorso: “siamo andati noi a cercarli nelle scuole”, attraverso il progetto “L’Arma adotta una scuola. Carabiniere per un giorno”, avviato a marzo di quest’anno. “Senza il loro importante contributo questa cerimonia non avrebbe avuto lo stesso significato”. I ragazzi, ha spiegato il comandante, hanno realizzato gli addobbi floreali per la cerimonia, preparato i propri pensieri per il palco, realizzato un video che è stato mostrato al termine dell’iniziativa. “Abbiamo visto una risposta straordinaria, e la finalità era proprio questa: avvicinare i giovani per uno scambio, non per insegnare loro qualcosa. Il vero tema che ci sfida è cosa si aspettano i giovani di vedere da una forza di polizia. Con questo progetto siamo partiti a marzo e contiamo di ripetere l’anno prossimo, valorizzando le nostre specialità: abbiamo i forestali, le investigazioni sull’agroalimentare, sulla salute pubblica, a tutela dei beni di tutti”.



L’altro tema che ha guidato la realizzazione della giornata è l’attenzione alla tutela dell’ambiente: per questo, un momento della manifestazione è stato dedicato alla piantumazione di un leccio, che porta il parco Tarello all’interno del “bosco diffuso della legalità”, altro progetto perseguito dal’Arma per la tutela dell’ambiente. Accanto all’albero è stata scoperta una targa che ricorda l’articolo 9 della Costituzione, integrato con la tutela dell’ambiente e della biodiversità.