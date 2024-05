Ex Tintoretto, da Roma 25 milioni per un progetto alternativo a Sanpolino

Il Comune di Brescia ha spuntato 25 milioni di euro per portare a Sanpolino parte del maxi progetto di edilizia convenzionata previsto per l’area dell’ex torre Tintoretto a San Polo. Nella giornata di martedì 7 maggio, infatti, Roma ha dato il via libera alla rimodulazione del PinQua - il fondo del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, poi confluito nel Pnrr - per un progetto di housing sociale che vedrà la costruzione di 69 appartamenti entro la primavera 2026. Un “piano b” per il quale la Loggia si è mossa dopo che Redo, la società incaricata di realizzare i 270 alloggi previsti nel progetto ex Tintoretto - in forza di una convenzione stipulata nel 2021 - ha fatto marcia indietro sullo schema d’atto che avrebbe consentito di procedere con l’operazione, di fatto bloccando i 42,4 milioni di finanziamento previsti per l’iniziativa. Il nuovo progetto, che vede coinvolta Brescia Infrastrutture, consente alla Loggia di blindare la realizzazione di una parte degli alloggi.

“La scelta di Sanpolino è stata dettata da vari fattori” ha spiegato la sindaca Laura Castelletti: “l'area è di proprietà comunale ed essendo inserita nei piani per l’edilizia economico popolare. Inoltre il quartiere è in via di sviluppo ed è già servito dalla metro, il che va nella direzione di un modello abitativo legato alla sostenibilità ambientale”. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo isolato: tre palazzine di cinque piani ciascuna, per 69 abitazioni in totale, su una superficie complessiva di 7.275 mq. L’intenzione della Loggia è destinarli tutti al mercato dell’affitto agevolato e convenzionato. Il carattere sociale del progetto pretende attenzione anche per i servizi integrativi all’abitare: pertanto, i piani terra degli edifici saranno adibiti ad attività ricreative, servizi di interesse pubblico, aree artigianali e commerciali. La prossima sfida, ora, riguarda i tempi di realizzazione:per poter mantenere i fondi Pnrr, i lavori dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026. La Loggia, però, è fiduciosa: i lavori partiranno entro i primi mesi dell’anno venturo, sulla base di una proposta progettuale sviluppata con l’obiettivo di ottimizzare al massimo i tempi: tre progetti identici e tre cantieri che procederanno simultaneamente.

Resta ancora da sciogliere, intanto, il nodo ex Tintoretto. Dietro la mancata firma di Redo c’è il venire meno dell’economicità dell’intervento, a causa delle regole di gestione dei fondi imposte dal Pnrr, dove i fondi PinQua sono confluiti. La Loggia, però, rassicura: il primo accordo fra il Comune di Brescia e Redo, che vincola quest’ultima a realizzare i 270 appartamenti, è ancora in vigore e non prossima alla scadenza. “Ci sono i tempi per sedersi con Redo e Regione ed esaminare le questioni che non hanno funzionato”.