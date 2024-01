Parco aperto, area picnic e teatro: un progetto da 6 milioni per l'ex Polveriera

Servirà un’altra bonifica bellica, più approfondita. E poi servono i fondi, almeno 6 milioni di euro. Il riutilizzo dell’ex Polveriera di Mompiano - 14 ettari di verde alle porte del Parco delle Colline - è ancora una corsa a ostacoli. L'ex area di addestramento militare, dismessa nel 1992 ed entrata nelle disponibilità del Comune di Brescia nel 2007, è da anni al centro di idee progettuali e manifestazioni d'interesse, al fine di trasformare un contenitore vuoto in uno spazio restituito alla comunità.

Lo stato dell'arte del percorso verso il riutilizzo

A fare il punto della situazione sono l’assessora all’ambiente Camilla Bianchi e il responsabile del settore Verde Urbano e Ambiente Graziano Lazzaroni, che lo scorso 19 gennaio hanno incontrato la cittadinanza assieme agli architetti dello Studio Dodici, autori nel 2020 di uno studio di fattibilità per il recupero dell'area.

“La Sovrintendenza ha dato parere parzialmente positivo alla nostra proposta relativa al primo lotto”, ha spiegato Lazzaroni. Il progetto prevedeva di trasformare l’ex polveriera in un parco polifunzionale aperto alla città, strutturando sulle piastre esistenti un punto d’accoglienza con uno spazio dedicato alla memoria, un’area picnic, un’area sosta, un piccolo teatro. Ma prevedeva anche la demolizione delle riservette 5 e 6, ancora esistenti, e la realizzazione di un parcheggio: punti critici secondo la Sovrintendenza, che chiede invece di conservare le strutture esistenti, nonché di lasciare lo spazio per i parcheggi fuori dall’area. E qui sta il problema: per indagare la stabilità delle strutture occorre condurre verifiche ben al di sotto del metro di profondità raggiunto dalla bonifica bellica del 2010. Si dovrà quindi procedere con un secondo intervento: “Dovremmo riuscire ad affidare l’incarico in tempi brevi e speriamo di poter completare la bonifica in primavera", annuncia Bianchi.

I passi previsti nel 2024

L’amministrazione comunale è decisa a mandare avanti il progetto, e ha avviato due nuovi percorsi: un progetto esecutivo per il secondo lotto, ad oggi ancora chiuso, riguardante le aree esterne dell’ex polveriera; e uno studio di fattibilità tecnico-economica per il corpo di guardia. L’obiettivo, afferma l’assessora, è averli pronti entro la metà del 2024: per allora la roadmap del Comune prevede anche di avere a disposizione lo studio strutturale sulle due riservette. Sullo sfondo, prosegue anche la ricerca dei fondi necessari per la realizzazione dell’opera. L’importo è consistente: 6 milioni di euro per l’intero progetto, poco meno di 1 milione per la realizzazione del primo lotto.

Positivo, nel frattempo, il confronto con i cittadini del quartiere e con le associazioni che oggi partecipano alla vita dell’ex polveriera, presenti in tante all’incontro. Non senza qualche critica, principalmente con riguardo all’accessibilità dello spazio, e alle sue funzioni. “Diamo la precedenza al valorizzare il rapporto con la natura” è la richiesta dei Gnari de Mompià “Non abbiamo bisogno di un altro parco giochi”.