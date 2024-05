Elezioni 8 e 9 giugno, a Brescia cambio di sede per 18 seggi elettorali

L'apertura dei seggi in occasione delle elezioni del Parlamento europeo dell’8 e 9 giugno si interseca con il programma degli interventi di edilizia scolastica programmati dal Comune di Brescia: A Urago Mella e San Polo, così, alcune sezioni elettorali - diciotto in totale, sulle 203 presenti in città - cambieranno sede rispetto a quella usuale.

A Urago sono interessate le sezioni elettorali da 301 a 311, normalmente ospitate nella scuola secondaria di primo grado “Divisione Tridentina” di via Bagatta 6, attualmente oggetto di importanti lavori di adeguamento sismico. I seggi si sposteranno quindi trecento metri più in là, presso l'istituto primario “Tiboni”, che risponde all'indirizzo di via Interna 22. La decisione è già stata condivisa con il Dirigente Scolastico e autorizzata dagli organi competenti. Faranno invece ritorno nella scuola primaria Giovanni XXIII di via Sabbioneta 16 a San Polo - loro consueta sede elettorale - le sezioni 723, 724, 725, 727, 728, 729 e 730, essendo terminati i lavori di adeguamento sismico e di rinnovo degli impianti che erano stati avviati negli scorsi anni.