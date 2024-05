La Loggia dice sì all'eliporto del 118: la nuova base davanti alla Motorizzazione

L’elicottero del 118 tornerà a Brescia. A 8 anni dall’inizio della ricerca di un sito idoneo, ieri il consiglio comunale ha dato l’ok definivo - con un voto all’unanimità - alla variante del piano di governo del territorio che consentirà la realizzazione dell’eliporto Areu in via Ghislandi, davanti alla Motorizzazione Civile. Una scelta che consentirà, tra l’altro, la valorizzazione di un’area parzialmente inquinata da pcb. Molto meno accordo, invece, c’è stato in merito all’ipotesi di realizzare un eliporto privato accanto a quello di Areu, come richiesto dalla Siab, la società proprietaria del sito di via Ghislandi: sull’opportunità di dare corso a questa proposta - scartata in sede di definizione della variante - si rompe, ancora una volta, la maggioranza.



A sintetizzare la posizione dell’opposizione è Fabio Rolfi (Civica Rolfi Sindaco): “L’eliporto privato era un’opportunità, la seconda città della Lombardia e una delle più industrializzate d’Europa dovrebbe coglierla”. Mentre però Andrea Curcio (Pd) si esprime contro la proposta, adducendo il fatto che un eliporto privato avrebbe un diverso e maggiore impatto in termini d’inquinamento atmosferico e acustico, il centrodestra trova manforte in un altro esponente della maggioranza, Fabrizio Benzoni (Azione): “Mi spiace ma sono d’accordo con Rolfi: Un eliporto-vertiporto è un’opportunità per le sfide del futuro e considerarla solo un elemento inquinante è profondamente limitativo”.



Certo, la partita su un eliporto o vertiporto privato non è chiusa del tutto: l’osservazione inviata in proposito da Siab è stata scartata in quanto riferita ad un’area non oggetto di variante; pertanto, con l’approvazione di ieri cambieranno destinazione solo i 48mila metri quadri necessari all’Areu.

Durante i lavori in commissione, tuttavia, l’assessora all’Urbanistica Michela Tiboni aveva aperto a introdurre questa possibilità con il prossimo Pgt. Le divergenze in seno alla maggioranza non sono comunque passate inosservate. “Invito la maggioranza a fare una discussione interna, visto che i suoi componenti non vanno d’accordo nemmeno sull’eliporto” ha attaccato in aula Michele Maggi (Lega), ricordando che si sarebbe potuto svilupparsi un vertiporto per il decollo verticale dei droni: «La società leader mondiale dell’ecommerce ha già annunciato che tra pochi anni farà le sue consegne tramite droni. Ancora una volta, vi manca visione”.



Il voto conclude in ogni caso una vicenda, quella della collocazione dell’elicottero del 118, che ha avuto inizio nel 2016: allora per ragioni di sicurezza Enac aveva vietato ad Areu di parcheggiarlo al Civile. Scartate diverse ipotesi - via Caprera e via Volta a Brescia, si era ipotizzato anche Gussago - l’elicottero è stato infine collocato presso l’aeroporto di Montichiari. Ci rimarrà almeno un paio d’anni, il tempo necessario per costruire la nuova piastra in via Ghislandi.