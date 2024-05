Consigli di Quartiere, il 23 giugno le elezioni a Sanpolino e Caionvico

Sono previste per il prossimo 23 giugno le elezioni dei consigli di quartiere di Caionvico e Sanpolino: erano rimasti esclusi dal voto del 14 aprile scorso, a causa di alcune irregolarità sovvenute nella presentazione delle candidature, che avevano determinato la mancanza del numero minimo di candidati richiesto dal regolamento comunale. Quest’ultimo consente ai quartieri che registrino questa difficoltà di riorganizzarsi e tornare a elezioni entro un massimo di 180 giorni. In entrambi i quartieri le difficoltà hanno perlopiù riguardato vizi di forma di alcune delle candidature; ragion per cui, in accordo con l’assessore alla Partecipazione Valter Muchetti, hanno lavorato per giungere in tempi rapidi sull’opportunità di procedere rapidamente alla nuova consultazione.

Le urne apriranno dunque nuovament,e dalle 8.30 alle 20.30 di domenica 23 giugno: si voterà nella sala civica di via Sant’Orsola 166/A per il consiglio di quartiere Caionvico, e nella sala civica di via Rizzi 4/A per quello di Sanpolino. In corsa ci saranno dieci candidati per l’uno, tredici per l’altro. Possono votare i cittadini e le cittadine di età non inferiore a 16 anni e residenti nel quartiere dal quindicesimo giorno precedente la data della consultazione; per i cittadini e le cittadine extracomunitari sono richiesti almeno cinque anni consecutivi di residenza. Per votare non è necessaria la tessera elettorale, basta recarsi alle urne con un documento d’identità in corso di validità.

Quanto alle modalità, si voterà tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati o nell’apposito spazio a lato dei nominativi, già presenti sulla scheda. Sarà possibile esprimere una o due preferenze ma, in quest’ultimo caso, dovranno riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza secondo l’ordine casuale riportato sulla scheda.