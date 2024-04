Elezioni dei consigli di quartiere: hanno votato oltre 16mila persone, pochi i giovani

Il rinnovo dei consigli di quartiere di Brescia ha portato alle urne un bresciano su dieci. Alla chiusura dei seggi, infatti, avevano votato 16.641 persone: il 10,30% degli aventi diritto. Un’affluenza bassa, ma sostanzialmente in linea con il risultato della precedente tornata del 2018, quando i votanti erano stati il 10,12%.

La Loggia accoglie comunque il dato come un incoraggiamento: “Conservare la stessa quota di partecipazione del 2018 era tutt’altro che scontato, considerando la generale disaffezione alle votazioni e alla politica che, purtroppo, contraddistingue questa fase storica” ha detto l’assessore alla partecipazione Walter Muchetti. Per noi è importante aver mantenuto una piattaforma di partecipanti numericamente importante. Con questi presupposti è possibile gettare le basi per un proficuo lavoro assieme ai Consigli di quartiere per il prossimo quinquennio”.

Nelle dodici ore di apertura dei seggi il quartiere che ha registrato l’affluenza più alta è quello di Folzano con il 24,25%. La maglia nera della partecipazione è invece toccata al quartiere di sant'Eustacchio, con il 5,89% degli aventi diritto. Le consultazioni erano aperte a tutti i residenti dai 16 anni in su, ma la partecipazione dei giovanissimi è rimasta scarsa: solo 187 under 18 sono andati al voto.



“I Consigli di Quartiere rappresentano una grande ricchezza per la nostra città, un laboratorio di democrazia, che si è ormai consolidato. La scorsa domenica, in una splendida giornata quasi estiva, più di 16mila persone hanno espresso il loro voto, dimostrando di voler partecipare alla vita pubblica cittadina”, ha dichiarato la Sindaca Laura Castelletti. “Si tratta di un aspetto importante: i Consigli di Quartiere rappresentano infatti un grande stimolo per l’Amministrazione, perché riescono a portare all’attenzione della Giunta e del Consiglio Comunale problemi quotidiani e pratici a cui fornire soluzioni e risposte concrete”.

Entro questa settimana si attende ora la verifica delle operazioni e alla convalida degli eletti, a cura di un’apposita commissione. I nomi degli eletti saranno poi pubblicati sul sito del Comune, ed entro un mese dalla convalida seguirà la nomina dei consigli di quartiere.